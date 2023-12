Il ghetto ebraico. Piano di valorizzazione,. Ferrara è capofila di sette città europee

Ferrara capofila di una cordata europea formata da sette enti internazionali per il progetto ‘Jewels Tour Il patrimonio ebraico come leva del turismo sostenibile’, finanziato con fondi europei nell’ambito del programma Interreg Europe. Il progetto, proposto dal Comune, è stato inserito tra i 78 progetti approvati a livello europeo dal Comitato di valutazione e vedrà attivi, in partenariato, oltre alla nostra città, il Comune di Coimbra (Portogallo), la città di Lublin (Polonia), Erfurt (Germania), Riga (Lettonia), l’Università di Breda (Olanda), il Brama Grodzka Theatre (Polonia) e la Fondazione Jewish Heritage Network (Amsterdam). Il progetto, della durata di quattro anni, riguarda la promozione delle aree dei ghetti ebraici delle città europee, sviluppando nuove strategie o integrando quelle già esistenti per la valorizzazione del potenziale turistico di tali quartieri. Il lavoro progettuale vedrà una serie di scambi di buone pratiche e il test di azioni ex-novo o di miglioramento delle iniziative esistenti, anche per mezzo di tecnologie digitali e approcci innovativi. Ogni partner sarà chiamato ad integrare i risultati del progetto nei propri strumenti di programmazione e gestione, con un’attenzione particolare alle strategie di investimento per la crescita e il lavoro. Il Comune parteciperà alla definizione di interventi migliorativi della strategia regionale Pr Fesr e, in città, sarà realizzata un’azione pilota per la valorizzazione e restituzione del patrimonio culturale visibile e invisibile.

Grazie a programmi di realtà aumentata e immersiva, infatti, verranno creati tour virtuali all’interno degli edifici storici del ghetto (oggi abitati da privati e quindi non accessibili). L’obiettivo è quello di mostrare ai cittadini e ai turisti il patrimonio culturale ‘invisibile’ custodito nel Ghetto, garantendo al visitatore la possibilità di completare la visita con l’accesso virtuale a luoghi, memorie, archivi e narrazioni, rimaste inaccessibili per decenni. "L’impegno che abbiamo assunto formalmente, un anno fa con la firma del protocollo con la Comunità ebraica, di promuovere il prezioso patrimonio del ghetto ebraico che arricchisce la nostra città, si concretizza oggi con questo importante passaggio" dichiara il sindaco Alan Fabbri. Il valore totale del progetto è di 2.333.979 di cui il finanziamento Fondo europeo per lo sviluppo regionale ammonta a 1.841.645 e la quota parte da parte del partenariato copre i restanti 492.333. Il budget a favore del Comune che dovrà occuparsi del coordinamento ammonta a 496.424 euro.