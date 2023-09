Il giallo del calciatore ucciso. Denis, il compleanno è amaro. La ex a processo: "Non parlo". L’ira della sorella: "Ipocrita"

Nel giorno, ieri, in cui Denis Bergamini avrebbe compiuto 61 anni, la sorella Donata ha raggiunto il cippo che lo ricorda, nel punto in cui è stato ucciso, il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza. Probabilmente negli stessi minuti, comunque sempre ieri, colei che viene ritenuta tra i responsabili dell’omicidio del calciatore argentano – oggi l’unica sotto processo per omicidio premeditato – , la ex Isabella Internò ha fatto sapere alla Corte di assise che la dovrà giudicare, di non essere disposta a sottoporsi all’esame dell’imputato. Ha scelto il silenzio questa volta, quando invece avrebbe avuto l’occasione di dire una volta per tutte, dopo 34 anni, la verità che piano piano, nonostante lei sta emergendo dal processo in corso. Forse, farà dichiarazioni spontanee: chissà se per ribadire ancora una volta la ’favola’ del suicidio. O per dire che non l’ha ucciso lei quell’uomo che "se non poteva essere suo, non doveva essere di nessun’altra". Intanto Donata, la sorella di Denis, le invia un lungo messaggio.

"Cara Isabella. La tua ipocrisia non ha limiti. – scrive Donata –

Tu parli di caccia alle streghe ?

Sappi che la strega a cui abbiamo dato la caccia per oltre 30 anni è quella che ha accompagnato alla morte mio fratello Denis il 18 novembre 1989. Ti lamenti perché è stato scoperto come è stato ucciso mio fratello mentre tu, smentita nelle tue bugie, avevi raccontato la fiaba del suicidio sotto un camion che lo aveva trascinato per 60 metri? Ti lamenti del Pm? Ma ogni imputato lo fa soprattutto se è colpevole e le sue bugie vengono smascherate. Ti lamenti delle decine di anni che ci sono voluti per arrivare alla verità che tu neghi spudoratamente ? Dovrei lamentarmene io. Ti lamenti del fatto che io abbia partecipato a salotti televisivi e manifestazioni nel nome di Denis? Sappi che io l’ho fatto con un unico scopo: raggiungere la verità dopo depistaggi ed insabbiamenti. Sappi soprattutto che sono libera di farlo perché non ho ucciso nessuno. Isabella. Oggi sono nel luogo dove è stato ucciso mio fratello. È il giorno del suo compleanno. Hai mantenuto la tua promessa: doveva essere tuo o di nessun’altra. Così è stato. Sarà comunque per sempre nel nostro cuore e di tutti coloro che gli vogliono bene.

Per il tuo solo l’insostenibile peso della coscienza. Se ne hai una". Pietre, non parole. Si torna in aula, davanti alla Corte di assise, martedì 26, quando a salire al banco dei testimoni, tra gli altri, ci sarà anche la nipote di Denis, la figlia di Donata, l’unica dei suoi figli che ha conosciuto il calciatore.