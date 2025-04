Il giallo del sondaggio su Accorsi. In Comune nessuno sa nulla

È giallo sulle chiamate ricevute da alcuni cittadini in relazione al sondaggio elettorale sull’operato del primo cittadino. Le chiamate sarebbero arrivate anche sui cellulari. "Il committente è il Partito Democratico, che poi sono quelli della Giunta Accorsi – dice la voce al telefono che però non specifica il nome dell’agenzia che starebbe compiendo questa indagine – chiediamo alla popolazione quanto è soddisfatta dell’operato del sindaco Accorsi. Chiediamo l’età dell’intervistato, il titolo di studio, la soddisfazione nei confronti del lavoro della giunta Accorsi da 1 a 10, quello relativo ad alcune opere cioè l’asilo nido di Alberone, la palestra appena costruita, il centro multiculturale e se la persona intervistata ha votato il sindaco o chi altro".

Finalmente da un’altra chiamata si scopre chi c’è dietro l’iniziativa: "Siamo dell’Istituto Open Research di Roma – risponde un’altra voce maschile – e ci occupiamo del sondaggio richiesto dal Comune di Cento per capire la soddisfazione dei cittadini". Al Pd di Cento, invece, raggiunto il segretario Franceschelli, non risulterebbe questo sondaggio così come dal Comune stesso, fonti attendibili riferiscono che non si tratterebbe di un sondaggio commissionato dalla municipalità. Rimane dunque da capire la bontà o meno della cosa e la paternità.