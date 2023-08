Il giallo di Ferrara "Morti sospette in corsia comunicate in ritardo" Parte un’altra inchiesta

di Cristina Rufini

Due anziane morte all’ospedale Sant’Anna di Cona dopo aver subito un intervento chirurgico agli occhi. Ventidue sanitari dello stesso nosocomio indagati, tra medici, infermieri, anestesisti e oss per concorso in omicidio colposo e, da ieri, una seconda inchiesta aperta dallo stesso pm Andrea Maggioni per omissione di referto. Sono i contorni della delicatissima vicenda giudiziaria, velata ancora da un alone di mistero, che ruota attorno ai decessi di Gabriella Cimatti, 81 anni di Forlì, e Mara Cremonini, 70 anni di San Pietro in Casale (Bologna), avvenuti il 27 e il 28 luglio all’ospedale Sant’Anna di Cona, a seguito di un’operazione di chirurgia oculistica per una patologia tumorale. Mentre nella tarda mattinata di ieri, il consulente medico legale scelto dalla procura, il dottor Giambattista Golè iniziava le due autopsie, il magistrato ha avviato la seconda inchiesta, al momento senza indagati, per ricostruire la filiera delle comunicazioni che dall’ospedale ferrarese sono partite alla volta della procura, per avvertire di quanto accaduto tra giovedì e venerdì.

Comunicazioni che, stando alle prime indiscrezioni, sarebbero avvenute lunedì 31 luglio, quando una delle due salme era già stata liberata e in corso di trasferimento a Forlì per il funerale e poi la cremazione. Funerale, ovviamente, bloccato su disposizione del magistrato. I tempi delle informazioni che da Cona hanno raggiunto la procura non convincono il magistrato che sta indagando, tanto da spingerlo ad avviare la seconda inchiesta, con l’ipotesi di reato di omissione di referto, cioè la presunta violazione dell’articolo 365 del codice penale che punisce "chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata". Anche in questo caso saranno gli uomini della squadra mobile estense a dover ricomporre il puzzle di chi, per conto dell’azienda ospedaliera Sant’Anna avrebbe dovuto comunicare alla procura le due morti avvenute a così poca distanza di tempo, dopo la stessa operazione, compiuta dalla medesima equipe medica. Ma soprattutto con quale tempistica. Perché è questa la matassa da dipanare: chi doveva decidere di comunicare subito i fatti e con quali modalità? E soprattutto gli accertamenti interni all’azienda ospedaliera potevano essere eseguiti, come avvenuto, sulla seconda paziente deceduta? Oppure tutto doveva limitarsi a comunicare le due morti al magistrato di turno e attendere le mosse della procura?

È su questo che il pm Maggioni vuole fare chiarezza. L’azienda, per parte sua, nei giorni scorsi, ha dichiarato di aver comunicato quando ha avuto le prime risultanze di un’indagine interna.

Paralleli e in fase più avanzata corrono gli accertamenti sui due decessi. Pochi i dubbi che siano avvenuti per difficoltà respiratorie per entrambe: nel primo caso poco dopo il risveglio dall’anestesia e nel secondo dopo qualche ora. L’esame autoptico eseguito ieri non ha consegnato risposte certe, pur confermando le difficoltà respiratorie. Ma causate da che cosa? E, soprattutto, legate al post operatorio, o a quanto eseguito nel corso dei due interventi chirurgici? O si è tratto di una tragica coincidenza? Probabile che alle autopsie di ieri seguano le nomine anche di un consulente tossicologico e di un anestesista.