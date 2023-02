Il Giappone secondo Scardino Ecco Tyto, groove e stranezze

Stasera alle 21 al Torrione arriva Tyto, progetto solista in ambito elettronicoelettroacustico del sassofonista Beppe Scardino, frutto della ricerca degli ultimi anni, presenta l’album 未来 MIRAI. Appuntamento in collaborazione con Istantanea. Anticipa il concerto l’aperitivo a buffet, lo segue la jam session. In 未来 MIRAI, Scardino ha utilizzato ogni arma del suo arsenale musicale: tutti i suoi fiati (sassofoni, flauti, clarinetto basso) e tutti i suoi strumenti elettronici (drum machines, sintetizzatori, samplers, vocoders, string machines) per creare una musica notturna e misteriosa, postmoderna e contemporanea, con groove, suoni strani e voci bellissime. È un disco che parla di gufi ed altri animali, di Giappone, di sogni, di depressione, di personaggi inanimati, delle persone che non ci piacciono, di valutazioni personali.

Musicista eclettico e dai molteplici interessi, polistrumentista ma conosciuto soprattutto per il sax baritono, Beppe Scardino ha gravitato più o meno in ogni genere musicale. Ha iniziato la sua carriera lavorando soprattutto in ambito jazzistico: tre dischi a nome proprio, moltissime collaborazioni illustri e concerti nei principali festival europei del genere, divenendo una figura di rilievo della scena jazz italiana. Durante questo periodo ha sempre continuato a collaborare con artisti di tutti i generi ed estrazioni musicali, ma dalla metà degli anni ‘10 ha sentito la necessità di un vero cambio di scenario, che avverrà velocemente, aiutato in particolar modo dalla collaborazione con i Calibro 35. Attualmente è un musicista molto richiesto sulla scena nazionale, collaborando, sia come strumentista che come arrangiatore, con diversi importanti artisti.