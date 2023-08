"Il giardino chiuso? Prima avrei detto no Ma poi vivere qui è diventato pesante"

"Se me lo avessero chiesto anni fa non ne avrei visto la ragione. Ma ultimamente qui non si viveva più. Ora sono contenta che finalmente il parco Giordano Bruno venga recintato". Il balcone di Daniela Lambertini si affaccia proprio sul punto più ‘oscuro’ dei giardini dietro al palazzo dell’Ausl. Dalle sue finestre ha visto di tutto.

Lambertini, ci racconti...

"Mi affacciavo e vedevo gente che spacciava, che faceva i propri bisogni liberamente, che si drogava. Una volta ho notato un ragazzo in overdose: sono stata io a chiamare i soccorsi".

Come è cambiata nel tempo la situazione in questo angolo di città?

"Quando sono arrivata, nel 2005, si stava benissimo. Era un gioiello. Poi le cose hanno iniziato a cambiare fino a renderci la vita un incubo".

Cosa è accaduto?

"Degrado, spaccio, un continuo andirivieni a qualsiasi ora. Per non parlare della confusione e degli schiamazzi fino a notte fonda. Per me era diventato impossibile anche andare sul terrazzo".

Cosa pensa della recinzione dei parchi?

"Anni fa sarei stata perplessa, ma oggi sono favorevole. So che non si risolve così il problema dello spaccio, ma intanto è un modo per fare qualcosa. Qui ormai non se ne può più".

f. m.