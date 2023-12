Il Giardino dei donatori cresce. Nuovi alberi fuori dall’ospedale

Il ’Giardino dei donatori’ voluto dall’Avis di Ferrara si è arricchito di nuove piante. Con la messa a dimora odierna degli arbusti, posizionati nelle aree verdi antistanti l’ospedale di Cona, si è completata la prima parte del progetto che prevedeva la piantumazione di dieci alberi e dieci cespugli per il primo anno. Il giardino è nato a memoria del meraviglioso gesto di donazione di sangue di moltissime cittadine e cittadini che, attraverso l’Avis, hanno contribuito a non far mai mancare una risorsa così preziosa per le aziende sanitarie del nostro territorio.

All’evento hanno partecipato, il presidente del consiglio comunale di Ferrara, Lorenzo Poltronieri - che ha portato i saluti degli assessori Alessandro Balboni (Ambiente) e Cristina Coletti (Politiche Sociali) del Comune di Ferrara – il presidente Avis comunale di Ferrara, Sergio Mazzini; il vice direttore di Coldiretti Ferrara, Riccardo Casotti; il green manager delle Aziende Sanitarie Ferraresi, Daniele Zappi e i ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore ’Vergani Navarra’ di Ferrara che si sono occupati della messa a dimora delle essenze.

Ogni alberatura e ogni siepe sarà contraddistinta da un codice di riferimento. Ogni codice sarà comunicato ai nuovi donatori con lettera congiunta dei vari partner del progetto in cui si dirà che, in quanto donatore, la pianta identificata dal determinato codice, è a lui dedicata, e si illustrerà di quale pianta si tratta e le caratteristiche salienti della stessa. Ogni nuovo donatore potrà dunque identificarsi con una pianta. Il Giardino contribuirà ad accrescere i servizi ecosistemici dell’area ospedaliera, con una progressione positiva della biodiversità, dell’ombreggiamento e conseguente controllo dell’isola di calore.