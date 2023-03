Il Giardino del Gigante si anima: una primavera nel parco

Con ‘Creativi per natura’ fino all’autunno, il Giardino del Gigante di Cento sarà teatro di numerosi eventi, tra esperienze, incontri, laboratori, spettacoli per bambini e ragazzi. Creatività e natura i cardini principali. Il progetto nasce dal bando per la co-progettazione con enti del terzo settore per lo svolgimento di attività di animazione del parco promosso dall’assessorato alla cultura. E’ stato vinto in partenariato da Tararì Tararera, capofila del progetto, e Amici del Giardino del Gigante. Quattro i filoni principali del programma. Opere in mosaico, cioè laboratori creativi, lettura e ascolto, teatro di figura, scienza e salute ma anche ospiti speciali come il Teatrino dell’Es, Claudia De Benedittis, il Teatro Zig Zag, Astronave Lab animeranno gli eventi. "E’ anche la dimostrazione che attraverso un percorso partecipativo tra Comune e terzo settore può crearsi una proficua sinergia – dice l’assessore Silvia BIdoli – che produce frutti regalando una primavera e un’estate ricche di attività all’interno del Giardino". Una delle tante iniziative oggi, alle 17. Un pomeriggio per giocare insieme e apprendere le tecniche del circo acrobatica, giocoleria, equilibri e clownerie, con gli istruttori di circo della scuola ’Circobaleno’ di Como Ilaria Sitzia e Matteo Rottoli. ‘Circo per tutti!’ è il secondo appuntamento della rassegna ‘Creativi per natura’. Il prossimo appuntamento sarà il 16 aprile con un laboratorio alla scoperta dell’artista Bruno Munari. Un ricco calendario che si rifà a creatività e natura, elementi chiave del Giardino, opera d’arte ambientale progettata e realizzata in mosaico dall’artista Marco Pellizzola, con un programma che intende valorizzare un luogo davvero speciale, offrendo gratuitamente al pubblico occasioni di condivisione e socialità.

l. g.