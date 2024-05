Il gioco d’azzardo, piaga da sconfiggere

Il gioco d’azzardo raccontato dai cronisti della classe 3ª F di Jolanda di Savoia, scuola che fa parte dell’istituto Comprensivo Don Chendi di Tresigallo. Sono stati seguiti dal professor Michele Govoni

IL GIOCO D’AZZARDO

Secondo i dati raccolti nel 2023, nell’ambito di Young Factor Monitor, l’Osservatorio di Nomisma che consente di monitorare, conoscere e comprendere gli stili di vita, abitudini e valori degli adolescenti, il 37% dei giovani tra 14 e 19 anni gioca d’azzardo. Nonostante il dato sia in diminuzione (nel 2014 si attestava al 56%, nel 2021 al 42%) rimane comunque preoccupante, se si considera che il gioco d’azzardo è considerato tra le principali dipendenze nel nostro Paese e che, a fronte di una diminuzione in valore assoluto, aumentano i giocatori assidui (cioè quelli che giocano da una a più volte la settimana). L’idea di occuparci di gioco d’azzardo ci è venuta dopo aver assistito allo spettacolo “L’azzardo del giocoliere” con l’attore e insegnante Federico Benuzzi. Al centro dello spettacolo, che si presenta come una classica esibizione di giocoleria, Benuzzi pone le tecniche statistiche per dimostrare l’assurdità e l’impossibilità di vittoria nel gioco d’azzardo, al contrario dello sport o della giocoleria stessa nei quali più tempo si dedica all’esercizio e più ci si migliora. A partire da questo, ci siamo interessati a svolgere una ricerca a tal proposito, i cui esiti sono stati presentati in classe durante un’ora di Educazione Civica. È interessante notare come sempre più persone siano coinvolte nel gioco d’azzardo compulsivo, con conseguenti dipendenze, problemi economici, il ricorso agli usurai, la perdita del lavoro e della dignità e spesso il dissolvimento delle certezze, comprese quelle familiari. Non sono da escludere anche l’insorgenza di fenomeni depressivi e la totale perdita di ogni riferimento di vita, compreso il rischio di cadere in altre dipendenze (droga, alcool). Nel nostro percorso di ricerca attraverso la scoperta del gioco d’azzardo, ci siamo resi conto di come possa essere pericoloso per la vita di tutti i giorni il sottovalutare i rischi che si corrono. Anche in questo la dipendenza da gioco d’azzardo (che nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali viene etichettato come GAP) si avvicina alle altre dipendenze, anche a quelle di “ultima generazione” come quella da Internet, Social Network e videogiochi. Vero è che in Italia un gran numero di società autorizzate dallo Stato promuovono e lanciano sul mercato nuovi giochi e nuove scommesse alimentando così un circolo vizioso che rovina ogni anno migliaia di famiglie. A differenza del passato in cui il gioco d’azzardo era visto come un “semplice vizio”, da alcuni decenni esso ha assunto le dimensioni di un vero e proprio dramma sociale raccontato anche da alcuni cortometraggi reperibili in rete e da trasmissioni televisive di approfondimento.

Classe 3^F - Jolanda di Savoia