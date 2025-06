Il gioco di ruolo per gli studenti

Il Gruppo di Iniziativa Territoriale dei soci di Banca Etica conferma il suo impegno per l’educazione finanziaria di studentesse e studenti. Al termine dell’anno scolastico 2024-2025, ha proposto nelle scuole superiori del ferrarese ’I giochi delle banche’, un gioco di ruolo che consente ai ragazzi e alle ragazze di capire non solo come funzionano le banche, ma anche come le scelte dei risparmiatori generino sempre delle conseguenze sulla società e sull’ambiente. Il gioco è stato proposto a 24 classi, coinvolgendo circa 500 studenti e studentesse ferraresi di sei scuole: tre licei e tre istituti tecnici. In vista dell’assemblea elettiva dopo l’estate, chiunque fosse interessato a collaborare può scrivere a git.ferrara@bancaetica.org.