’Il gioco e la scienza’ pronta a partire. Venerdì l’inaugurazione della mostra

Si terrà venerdì alle 17 l’inaugurazione della mostra ’Il gioco e la scienza’, organizzata dall’Istituto di istruzione superiore ’N. Copernico - A. Carpeggiani’ (via Pontegradella 25). La mostra è composta da giochi e oggetti che utilizzano alcuni principi della fisica, che inducono nel visitatore stupore e incantata curiosità.

In questa edizione la visita alla mostra è riservata nel primo periodo alle classi dell’Itis-Ipsia e, nel secondo periodo, alle scuole secondarie di primo grado (medie). La visita, gratuita, è guidata e dura circa un’ora.

La mostra – interattiva ed educativa – è composta da numerosi giochi e oggetti di vario tipo che negli anni i negozi ’La Terra dell’orso’ ed ’E natura’ (ora chiusi) hanno raccolto e conservato, riunendoli in un’esposizione itinerante ora di proprietà privata.

Come spiegano i curatori, sarà come visitare un museo scientifico in miniatura, da cui si potranno estrarre e derivare stimoli per l’ideazione e lo sviluppo di attività Steam (science, technology, engineering, art, math).

Le prenotazioni al sito: www.laterradellorso.it