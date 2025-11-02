Il giorno dei defunti. Celebrazioni in certosa. Omaggi ai caduti in guerra

In occasione della commemorazione dei defunti, nella giornata di oggi alla Certosa si terrà una cerimonia organizzata dal Comitato per le onoranze composto da Prefettura, Provincia e Comune. Ecco il programma della mattinata alle 10, messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre al tempio di San Cristoforo alla Certosa, celebrata dall’arcivescovo Gian Carlo Perego. Alle 11, deposizione di corone d’alloro al famedio dei caduti in guerra e al sacello dei caduti per la libertà, con gli onori militari. Alla cerimonia parteciperanno il viceprefetto Vincenzo Martorano, l’assessore Cristina Coletti per il Comune, le autorità civili e militari e le associazioni combattentistiche e d’arma. Sono inoltre previste cerimonie per la deposizione di corone d’alloro ai monumenti ai caduti nelle frazioni. Ieri a Porporana, Ravalle e Casaglia. Martedì toccherà invece a San Bartolomeo in Bosco, con la celebrazione della messa e a seguirela deposizione della corona d’alloro al monumento della Vittoria Alata da parte dell’assessore Coletti. Venerdì dalle 9.30 a Pontelagoscuro, in piazza Buozzi, commemorazione ai caduti, con la partecipazione di istituzioni e studenti dell’istituto Cosmè Tura, e deposizione di una corona d’alloro alla lapide ai caduti.

Nel giorno dedicato alla memoria dei defunti sono previste anche modifiche alla viabilità, per agevolare le visite ai cimiteri del territorio. Fino alle 19 di oggi, nell’anello interno di piazza Ariostea viene sospesa l’area pedonale e istituita la possibilità di parcheggio a pettine per gli autoveicoli. Viene inoltre istituito il senso unico di marcia, in senso orario, con ingresso da via Fossato/Cortile e uscita dalla rampa lato Porta Mare fronte via Folegno. Sono previste modifiche, sempre fino alle 19 di oggi, anche nelle vie limitrofe alla certosa. In via Borso, via Guarini, vicolo del Parchetto, vicolo del Portone, viale della Certosa, istituzione del divieto di circolazione a tutti i veicoli, ammessi gli autorizzati e i veicoli del trasporto pubblico. In corso Ercole I d’Este, tratto da via Guarini al civivo 48 e da via Arianuova al cvico 39, divieto di fermata. In corso Ercole I d’Este, tratto da via Arianuova a viale Orlando Furioso, senso unico di marcia con direzione viale Orlando Furioso, ammessi in entrambi i sensi di marcia i mezzi di trasporto pubblico nel solo tratto compreso tra il viale della Certosa e Corso Biagio Rossetti. In viale Certosa, all’intersezione con corso Ercole d’Este, direzione obbligatoria a destra, eccetto i mezzi di trasporto pubblico. In vicolo Parchetto, all’intersezione con Ercole d’Este di direzione obbligatoria a destra. In vicolo Portone, angolo Ercole d’Este direzione obbligatoria a destra. In via Arianuova, angolo Ercole I d’Este direzioni consentite a destra e sinistra. In viale Orlando Furioso, tratto da Ercole I d’Este a via Leopardi senso unico direzione Leopardi. In via Santa Maria degli Angeli, tratto da via Leopardi a via Azzo Novello, divieto di fermata, salvo gli stalli a pettine. In Ercole I d’Este, tratto da via Arianuova a Santa Maria degli Angeli, sospesa la Ztl.