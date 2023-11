Il giorno dei defunti. Folla nei cimiteri cittadini: "Ma il rito si sta perdendo, molti fioristi hanno chiuso"

Hanno aperto la saracinesca in quella che è un’altra epoca. Era il 1929, la grande crisi. E la depressione colpì anche l’Italia. Ma non i suoi nonni, Abramo e Bruna Pocaterra, detta ’Bruna la fiorista’. Fu lei ad aprire, a due passi dalla Certosa in via Borso, il negozio di fiori. Elena, la nipote, che ormai è lì da una vita ("Abito qui sopra", svela indicando con la testa verso il soffitto), racconta: "Anche l’omaggio dei fiori ai nostri cari risente della crisi, dei tempi che cambiano, è una tradizione che sembra appassire con il tempo che passa. Non è certo un bel segnale per una società che vuole dirsi civile. Qui davanti fino a qualche anno fa, in questi giorni, c’era un fiume di gente. Adesso non è più così". Erano, sempre fino a qualche anno fa in quella zona, nove i negozi che vendevano fiori e rispetto per chi ormai non c’era più, chioschi e vetrine pieni di colori. Uno era anche sotto il portico, in piazza Ariostea. Sono rimasti in due, lei e la collega che si trova a pochi metri.

Giorno dei defunti, costano 3 euro i crisantemi ma si trovano anche a 2,50. Una piantina di ciclamini – un bel viola che sembra voler uscire dalla confezione di cellofan – 8 euro. "Sono gli stessi prezzi dello scorso anno – riprende Elena Pocaterra, la gente in coda davanti al suo bancone –, alla fine un segnale della crisi che ha colpito anche questo settore. Siamo in affanno, come un po’ tutta l’economia italiana. E anche questi giorni non fanno eccezione". C’è, con una pianta di crisantemi di un bel giallo, la moglie sottobraccio, il professor Alfredo Potena, primario del reparto di medicina generale della casa di cura di Santa Maria Maddalena. Ci sono Maria Baruffaldi e Micaela Azzalli, la moglie e la figlia di Antonio Azzalli, l’uomo che ha vissuto per il cinema. Dal 1937 e fino alla sua morte – avvenuta nel 2002 –, Azzalli si è dedicato con passione alla gestione dell’Apollo che era stato inaugurato dal padre Aldo nel 1921 ("Il 1921, anno fascista", scrisse Mussolini su Il Popolo d’Italia). Ma Azzalli pensava da un altro mondo, dove erano i sogni a trionfare. Con la sua attività fu lui a contribuire alla diffusione popolare del cinema a Ferrara ed è stato uno dei protagonisti del progetto cinema-scuola, che ha visto il coinvolgimento di molte generazioni di studenti. Maria Baruffaldi, nel cestino della bici un mazzo di crisantemi bianchi. "Sono per i nostri cari, andiamo a rendere loro omaggio in Certosa, per onorare il loro ricordo", spiega Micaela, un sorriso lieve quasi ad accarezzare e trattenere volti che la memoria scava.

C’è invece chi quei morti non onora. "Rubano di tutto, i fiori, le lettere sulle lapidi, anche i vasetti di rame. Una vergogna", le parole di un anziano che si guarda attorno, indeciso tra una pianta o un fiore con il quale tradurre l’affetto per la moglie che riposa oltre quel cancello di ferro battuto, all’inizio della strada le transenne dei vigili per fermare le auto. Perché anche così la città, lontano il rumore irrispettoso dei motori e del traffico, si inchina a chi non c’è più. Abita e lavora lì dal 1986 Elena Pocaterra, con la sorella Susanna. Guarda oltre il bancone la strada, Ferrara che le sembra così cambiata.