Il giorno dei donatori. Avis, vessilli e medaglie: "Anno con il segno più, il sorpasso delle donne"

Avis Ferrara premia i suoi donatori benemeriti in occasione della 56ª festa sociale. La giornata è cominciata con la sfilata, accompagnata dalla banda Filarmonica Giuseppe Verdi di Cona, dei figuranti e musici del Palio di Ferrara, che sono partiti dalla sede che si trova in corso Giovecca. Toccante il momento della deposizione di corone d’alloro ai caduti.

Nella sala della Musica, alla presenza delle Avis gemellate, è stato firmato il gemellaggio con l’Avis di Villorba (provincia di Treviso) e sono stati festeggiati i 26 anni di gemellaggio con la sede di Cavarzere (Venezia). Avis Ferrara vanta il primato di avere ben tredici gemellaggi con altrettante sedi in tutta Italia. La cerimonia è stata preceduta dalla messa nella chiesa di Santo Stefano. Presente anche l’assessore alle politiche sociali Cristina Coletti insieme al presidente del consiglio comunale Lorenzo Poltronieri. L’evento ha infatti il patrocinio del Comune di Ferrara e si avvale di un contributo dell’assessorato alle politiche sociali. "La giornata è l’occasione – dice il presidente di Avis Comunale Sergio Mazzini – per celebrare anche i buoni risultati raggiunti dall’associazione quest’anno. Abbiamo registrato un aumento della base associativa, che nel 2023 conta un totale di 5262 donatori, 130 in più del 2022. Dall’inizio dell’anno fino a settembre abbiamo avuto anche 230 donazioni in più rispetto al 2022. Risultati che sono il frutto del grande lavoro condotto in questi mesi dal consiglio e dai volontari dell’Avis comunale, con gli incontri nelle scuole, dalle primarie all’università, e nelle frazioni, in collaborazione con le pro loco, le parrocchie e le associazioni del territorio. Per la prima volta, poi, registriamo il sorpasso delle donatrici donne rispetto agli uomini, nella fascia tra i 18 e i 25 anni. In grande aumento rispetto al 2022 anche il numero di aspiranti donatori, ossia di chi si prenota per donare: 347 in più, per un totale di 1.418, e questo ci fa molto piacere".

Dati molto positivi. Durante la festa un importante riconoscimento, al centro Rivana Garden, con benemerenze ai 656 donatori che si sono distinti per numero di donazioni effettuate ed hanno così garantito agli ospedali il fabbisogno di sangue. Durante il pomeriggio si sono poi esibiti gli atleti della Palestra Ginnastica Ferrara. In partenza a novembre, come ha annunciato il presidente Mazzini, il progetto ‘Un bosco di donatori’. Il mese prossimo avverrà infatti la prima delle 25 piantumazioni di alberi, uno per ognuno dei nuovi donatori. Ogni pianta avrà una targa con il nome del donatore a cui è dedicata.

Lucia Bianchini