IL GIORNO DEL DOLORE: il funerale della donna che ha perso la vita mentre andava a lavorare

"Ciao Eleonora, non ti dimenticheremo mai". Un pomeriggio di grande commozione a Montesanto, frazione di Voghiera, per l’ultimo saluto a Eleonora Verri, 41 anni. Vittima di un’incidente mortale l’11 ottobre, schianto dove sono morti altri due ragazzi. La chiesa dell‘Immacolata Concezione non è riuscita ad accogliere le persone presenti ai funerali, tanti sono rimasti fuori sul sagrato. In prima fila la famiglia con i genitori, il papà Luciano e la mamma. Il sindaco di Voghiera, Paolo Lupini, visibilmente commosso. Don Giorgio ha detto: "Una bravissima ragazza, amava il suo lavoro". Tra i presenti anche i colleghi dell’azienda agricola Lodi, dove Eleonora lavorava, diversi dirigenti di calcio locali e della zona. Luciano Verri è un dirigente sportivo. Il feretro, al termine dei funerali, è stato portato nel cimitero di Molinella nell’area crematoria. Nel Comune di Voghiera, ieri, è stato proclamato il lutto cittadino. "In segno di cordoglio – le parole del sindaco – e rispetto. L’amministrazione comunale, interpretando il comune sentimento dei cittadini profondamente colpiti da questa drammatica notizia, vuole manifestare in modo solenne la propria vicinanza al dolore dei familiari". I cittadini di Voghiera sono stati invitati ad osservare un minuto di silenzio all’inizio della cerimonia funebre: "per esprimere il dolore e l’abbraccio dell’intera comunità ai familiari di Eleonora". Un’altra tragedia della strada. Eleonora Verri, l’11 ottobre scorso dopo le 7, ha perso la vita lungo la statale 16 Adriatica a Ferrara, all’altezza della frazione di Monestirolo. Un tremendo scontro frontale tra due auto. Eleonora stava andando al lavoro. Sono deceduti anche due giovani di 19 e 27 anni della provincia di Ravenna Yassine El Maarofi e Omar Hammouch. Tornavano a casa dopo una serata con gli amici. Quella mattina dell’11 ottobre era partita prestissimo per andare al lavoro, Eleonora, la attendevano alle 8.30 all’azienda agricola Lodi a Mirabello, dove era impiegata da alcuni anni. Si occupava della pesa del foraggio e delle bolle di accompagnamento della merce. Non aveva mai lavorato di sabato. Non vedendola arrivare, il titolare ha chiamato, allarmato, i familiari.

Eleonora Verri viveva a Montesanto assieme ai genitori. Il sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi commosso ha detto: "Eleonora era mia coetanea, abbiamo fatto le medie nella stessa scuola. Un enorme dispiacere, per cui porgiamo le nostre condoglianze e un abbraccio al papà Luciano, da sempre pilastro del volontariato sociale e sportivo della frazione di Quartiere e non solo". Torneranno nel loro paese oggi le salme degli altri due ragazzi morti nello schianto, Yassine El Maarofi Yassinee Omar Hammouch. Partiranno dall’ospedale di Cona questa mattina per il Marocco. I funerali nei prossimi giorni.

Mario Tosatti