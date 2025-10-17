Il giorno del pane: "La coppia, una regina. Non passa mai di moda". Ma pesano i rincari

"Evviva il pane, ma le vera regina rimane la coppia". Lo si può trovare magro, all’olio, integrale o con altra farina, ma il pane a Ferrara ha un fascino e attrazione che non tramonta mai, con molti panifici e storie da raccontare. Una festa nella giornata mondiale dedicata a questo tesoro impastato ad arte, istituita nel 2006 dall’International Union of Bakers and Bakers-Confectioners. Anche se, pure in questo settore, pesano i costi di produzione che fanno lievitare i prezzi nel listino della bontà. In alcuni casi con aumenti piuttosto sostenuti.

A Gaibanella in via Brigata Partigiani Babini il panificio è quello di ‘Faccini e Bertazzini’, i clienti vengono accolti con il sorriso da Silvia Bigoni e Sabrina Giolo. "Il panificio – raccontano – c’è da circa vent’anni. Manteniamo una clientela fidelizzata, che compra il pane e non abbiamo avuto un calo, è sempre ricercato dai nostri clienti. Sicuramente spicca la coppia tradizionale ferrarese, che è quella maggiormente ricerca, poi anche altri panificati di ogni tipo, ma possiamo dire che sostanzialmente la richiesta per il pane regge bene". Spostandosi verso la città in via Renata Viganò si trova uno storico panificio ‘ll panettiere di Ferrara’, dove il pane si cuoce con un forno a legna. La famiglia Ossi dal 1963 serve i propri clienti. Dopo la scomparsa della figura storica, Adriano Ossi, l’attività è portata avanti ancora dalla moglie Luisa Ruffoni con i figli Nadia e Alberto: "Abbiamo proseguito con la nostra tradizione della preparazione del pane con il forno a legno, la coppia è quella che primeggia nella richiesta tra i clienti. Si è notato un leggero calo di chi vuole solo pane, adesso alcuni clienti si indirizzano su pizzette o alimenti simili". In via Bologna altra realtà consolidata è ‘Il forno in bici’, da diciott’anni serve pane e altro, come spiega la proprietaria Michela Canella. "La ‘regina’ rimane sempre la coppia ferrarese – spiega –. Forte la richiesta da parte dei clienti. Possiamo dire che rispetto al passato è meno ricercato il pane ‘classico’. Ci si indirizza su panificati, pizzette e altro. Sono molti anni che lavoriamo il pane e sicuramente abbiamo notato un cambiamento nelle scelte dei clienti".

In città poi diversi i punti vendita del panificio ‘Bottega del Pane’. In corso Isonzo Sonia e Maria Claudia sono intente a preparare i sacchetti con i cantuccini. "Si può dire che la coppia ferrarese rimane quella più acquistata. Abbiamo molte tipologie di pane e i clienti acquistano in maniera differenziata, non solo il pane classico. Siamo in centro, molti turisti che vengono in negozio e ci chiedono la ‘coppia ferrarese’. E’ sicuramente il simbolo della nostra città".

Mario Tosatti