Il giorno della Mille Miglia. Arrivano le auto storiche. Come cambia il traffico

Ci siamo, oggi è il giorno della Mille Miglia. Sfilano le auto, sfila la storia in quelle carrozzerie luccicanti. Il passaggio porterà ad una rivoluzione nel traffico.

E’ prevista nel tardo pomeriggio e serata di oggi la tappa a Ferrara delle manifestazioni automobilistiche ’Ferrari Tribute to Mille Miglia e Mille Miglia Ferrara 2025 - Memorial Cesare Borsetti’. Il percorso da via Padova (Pontelagoscuro) e nelle vie F.lli Rosselli, Canapa, Porta Catena, Viale Cavour, Largo Castello, Piazza Castello, Piazza Savonarola, Corso Martiri della Libertà, Piazza Trento Trieste (sosta intorno alle 19 in piazza Castello e vie adiacenti, ogni equipaggio ha 45’ di sosta tecnica), Corso Martiri della Libertà, Giovecca, piazzale Medaglie D’Oro, vie Caldirolo, Comacchio, Ravenna, Wagner, Fabbri, Chiesa, via Bologna statale 64.

Per consentire il passaggio delle auto sono previsti in città alcuni provvedimenti di modifica della viabilità. Tra le le principali misure. Controviale Cavour da Spadari a largo Castello, piazza Castello, piazza Repubblica, Savonarola con sospensione delle aree riservate, Corso Martiri della Libertà, Trento Trieste: istituzione di divieto di fermata dalle 24 di oggi alle 7 di domani; Controviale Cavour, Largo Castello, piazza Repubblica, Savonarola con sospensione delle aree riservate, Corso Martiri della Libertà, Piazza Trento Trieste: Istituzione del divieto di transito eccetto veicoli della manifestazione, dalle 15.30 alle 24 e comunque sino al transito dell’ultimo veicolo per consentire anche le operazioni di allestimento delle strutture.