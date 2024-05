Il giorno della ristorazione: "Buona tavola e sapori, occasione per il turismo"

La festa della cultura culinaria ferrarese ed ospitalità celebrata nella ‘Giornata della ristorazione’. Si tratta della seconda edizione dell’evento promosso da Fipe Confcommercio nazionale che vede il patrocinio di quattro ministeri degli Affari Esteri, dell’Agricoltura, del Made in Italy e del Turismo ed intende celebrare il valore della cultura, dell’accoglienza e dell’ospitalità espressi dal comparto della ristorazione. Al lancio, ieri mattina, al ristorante ‘Quel fantastico giovedì’ a Ferrara è intervenuto il sindaco di Ferrara Alan Fabbri: "Attraverso l’impegno di Ascom Confcommercio, anche la nostra città aderisce a questa iniziativa, esaltando così i valori della nostra tradizione e della nostra cucina. E proprio per rendere sempre più ospitale Ferrara, in questi anni sono state avviate azioni importanti, come l’adozione da parte del Comune del nuovo regolamento sulle distese, realizzato in collaborazione con tutte le associazioni di categoria, e le tante manifestazioni in piazza dedicate al cibo e al settore della ristorazione. Sono tutte azioni volte a migliorare la vita sociale nella città, valorizzando il suo alto potenziale turistico e attrattivo". Una giornata che ha come obiettivo la promozione della ristorazione locale ferrarese unendosi ad una più vasta iniziativa rappresentata dalla seconda edizione della Giornata nazionale della Ristorazione promossa dalla Fipe Confcommercio e prevista il 18 maggio, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, dell’Agricoltura. "Come Fipe Confcommercio abbiamo inteso – ha aggiunto Matteo Musacci presidente provinciale della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi e vicepresidente nazionale della stessa Federazione – dare evidenza ad una serie di attività che fossero rappresentative del nostro territorio valorizzando le peculiarità anche gastronomiche che tali realtà esprimono in maniera inequivocabile. L’obiettivo è quella di dare evidenza alla cultura dell’ospitalità e della buona tavola mostrando il lavoro e la passione quotidiani di una selezione di nostri ristoratori del territorio". Al fine di promuovere la ristorazione ferrarese è stata realizzato un video con alcune testimonianze. Nel dettaglio si tratta de ‘La Comacina’ della famiglia Carli a Comacchio, ‘la capanna di Eraclio’ della famiglia Soncini, ristorante stellato Michelin, a Codigoro, ‘Quel fantastico giovedì’ di Mara Farinelli a Ferrara, ristorante segnalato dalla guida Michelin. Poi ‘Pizzeria Ciro’s’ della famiglia Cositore a Ferrara, ‘Cavalieri Ducati’ della famiglia Malagoli a Cento e pasticceria ‘Prestige’ della famiglia Cascio a Cento. "Un’iniziativa che vuole riportare all’attenzione di tutti il tessuto della nostra ristorazione, un valore autentico su tutta la provincia con importanti punti di eccellenza - riassume Davide Urban, direttore generale di Confcommercio Ferrara - esempi di una professionalità e di una passione di cui andare giustamente fieri e che meritano una vetrina tramite questa Giornata".

Mario Tosatti