Il giovane Bassani sul ’Corriere Padano’

In occasione dei 25 anni dalla scomparsa di Giorgio Bassani, oggi alle 17 la sala Agnelli della biblioteca Ariostea (in via Scienze 17, a Ferrara) ospiterà una lettura, teatralizzata e musicata, con proiezioni di immagini, di brani tratti dai racconti giovanili da lui scritti quando aveva fra i 19 e i 21 anni, pubblicati sul “Corriere Padano” e ora recuperati nel libro (ebook) ’Giorgio Bassani e il ‘Corriere Padano’ (1935-1937)’, a cura di Riccardo Roversi. L’interpretazione sarà affidata all’attrice Shamira Benetti, accompagnata dalle musiche di Natalia Abbascià.

L’incontro sarà aperto da un saluto di Portia Prebys, curatrice del Centro Studi Bassaniani di Ferrara, e sarà introdotto e coordinato dallo stesso Riccardo Roversi. L’appuntamento, a cura dell’Associazione Ferrara Pro Art, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. "Il 13 aprile del 2000 – spiegano gli organizzatori in una nota – ci lasciava Giorgio Bassani, il più importante scrittore ferrarese del Novecento, nonché uno dei più memorabili scrittori italiani, autore di opere indimenticabili e tradotto in tutto il mondo. Martedì 15 aprile, si terrà - in occasione dei 25 anni dalla sua scomparsa - una lettura teatralizzata e musicata - con proiezioni di immagini - di brani tratti dai suoi racconti “giovanili”, da lui scritti quando aveva fra i 19 e i 21 anni, pubblicati sul “Corriere Padano” dal 1935 al 1937 e là rimasti per molti anni, ora recuperati nel libro (ebook) Giorgio Bassani e il ‘Corriere Padano’ (1935-1937), a cura di Riccardo Roversi. Forse non sapremo mai la vera ragione per cui l’autore abbia abbandonato quei dieci racconti a un destino quasi di oblio: può darsi che non li abbia abbastanza amati. O più probabilmente che li abbia amati troppo".

Laureata in Beni Culturali presso l’Università di Bologna, Shamira Benetti è attrice e regista, sia teatrale che cinematografica. Recentemente, nel 2023, ha vinto il premio Leone di Vetro all’ottantesima a Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Completati gli studi accademici di violino classico e canto jazz, Natalia Abbascià ha, fra l’altro, partecipato a produzioni musicali con artisti di fama nazionale e internazionale: Cher, Raffaella Carrà, Giorgia, Carla Fracci, Mike Stern, James Taylor Quartet, Dee Dee Bridgewater.

