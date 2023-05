Il giovane che aiuta un anziano Una targa per i tanti Caregiver

Una targa dedicata alla figura del Caregiver, scoperta alla Cittadella San Rocco ieri mattina per la giornata regionale del Caregiver che cade il 27 maggio e volta alla sensibilizzazione sull’impegno dei familiari che assistono una persona malata. L’assessore alle Politiche sociali del Comune Cristina Coletti ha voluto celebrare la ricorrenza, svelando una targa speciale che raffigura un giovane caregiver – ruolo ricoperto in Italia da 7 milioni di persone – che sorregge un anziano abbracciandolo e accompagnandolo sulla strada della vita. L’opera è stata realizzata dalla studentessa Giada Palamini della 5P dell’istituto Einaudi di Ferrara ed è la conclusione del progetto ‘Giovani Caregiver: forti sì, ma anche fragili’, promosso dalla Cooperativa Serena che si è focalizzato sul sostegno dei caregiver nella fascia di età 16-24 anni. La progettualità si è aggiudicata un finanziamento comunale di 13.300 euro, messo a disposizione dall’assessorato alle Politiche Sociali attraverso un bando da 100mila euro complessivi. "Per l’Amministrazione – dice Coletti – è una giornata vissuta con orgoglio. Il caregiver è una figura fondamentale nel sistema socio-sanitario, ed è colui che si prende cura volontariamente del proprio caro in condizioni di non autosufficienza o comunque che necessita di una presenza assistenziale prolungata".

Alla cerimonia, l’assessore Coletti, Chiara Bertolasi (vicepresidente della Cooperativa Serena), Marianna Fornasiero (dirigente scolastico dell’Iis Einaudi), Giada Palamini (studentessa della 5P realizzatrice del disegno rappresentato sulla targa), Nicoletta Marchi (docente Einaudi), Alessandra Genesini (dirigente del settore Servizi alla Persona del Comune), Marco Sandri (direttore del Distretto Centro-Nord dell’Ausl). "Il periodo della pandemia – dice Chiara Bertolasi, vicepresidente di Coop Serena – ha fatto aumentare il numero dei caregiver. Ne è nata una progettualità che l’anno scorso, il 26 maggio, ha visto la realizzazione di un convegno nella sala del consiglio comunale al quale hanno partecipato 100 ragazzi dell’Einaudi, ai quali è stata presentata la tematica. Il 10% si è riconosciuto nel ruolo del caregiver e la metà ha ammesso di occuparsi di un familiare".