Il giovane Elia Cusinato: "Io, cattolico nel Pd. Impegno per frazioni, famiglie e lavoro"

La prima cosa che declina è la declinazione del concetto della "chiamata". Elia Cusinato è il secondo nella lista del Partito Democratico. È il consigliere comunale uscente più giovane. Talmelliano della primissima ora. Nelle sue credenziali ha la capacità, la capacità di analisi e un garbo che è figlio di un’educazione primo repubbicana. Inizia la sua chiacchierata col Carlino con una declinazione del suo metodo politico: "Non farò mai attacchi personali al sindaco Fabbri, criticherò, nel merito, le sue proposte politiche".

Consigliere Cusinato, quasi un anno di consiglio comunale. Quale è il suo bilancio?

"La parte più emozionante è stata la chiamata del segretario comunale, Alessandro Talmelli. Da quel momento ho capito che su di me sarebbe ricaduta una grande responsabilità. Il gruppo consiliare mi ha riservato un trattamento straordinario. Accanto al capogruppo Colaiacovo sono cresciuto politicamente. Ho cercato di declinare il mio impegno politico cercando di dare voce al territorio – in particolare quello delle frazioni – da cui provengo".

Ora, si ricandida. Cosa si aspetta?

"Continuare a tenere saldo il rapporto con i territori. Frazioni prima di tutto. Questa è un’altra grande responsabilità. E, come ho cercato di fare, cercherò di lavorare il più possibile su temi concreti. Questo, a mio modo di vedere, è l’unico modo di fare politica".

Parliamo di temi. Su cosa si concentrerà?

"Al primo punto delle mie priorità ci sono le politiche familiari. Sono le basi di una politica di sviluppo che guardi concretamente al futuro. Ferrara è una città che ha una percentuale di denatalità impressionante. Un piano di welfare serio, l’impegno serio sulla Zona logistica semplificata. Insomma, questo deve essere la base. Parallelamente, un’agenda seria sulle politiche di sviluppo".

Cosa intende?

"Ci sono tantissime cose su cui un Comune può agire. La mia idea è quella di lavorare in particolare sulla collaborazione tra pubblico e privato. Mi piacerebbe che il capoluogo lavorasse, prima di tutto, valorizzando le imprese locali. In modo da innescare un circuito virtuoso di economia circolare".

Come immagina il ruolo del Pd nella coalizione che sostiene Anselmo?

"Penso che il Pd prima di tutto non debba aver paura di parlare dei temi che ci hanno sempre contraddistinto. Spesso, purtroppo, in questi anni ci siamo dimenticati da dove veniamo. Ora si è aperta una nuova fase, anche grazie a Talmelli. Noi siamo un valore aggiunto e non dobbiamo aver paura, in particolare, di tornare tra le gente e tra i territori".

Che opinione ha del candidato?

"Lo conoscevo per i processi che ha fatto. Ora l’ho conosciuto personalmente, e lo ritengo una persona capace soprattutto di ascoltare. Che è quello di cui la politica di oggi ha estremo bisogno. È una persona onesta e brillante. Penso possa fare molto bene".

C’è ancora spazio per i cattolici nel Pd?

"Io ho una formazione cattolica che rivendico con orgoglio. Faccio il catechista e sono cresciuto in parrocchia. Nel Pd c’è spazio per i cattolici perché è un partito plurale. Certo, l’esperienza della Dc è irripetibile, ma nel partito – in particolare in quello ferrarese – mi sono sempre sentito a casa".