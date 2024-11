’Il giovane Giovanni’ presentato oggi alle 17 in biblioteca Ariostea

Contiene i ricordi di un’intera vita, guidata da un grande spirito di rivalsa, il romanzo di Giovanni e Gianluca Serioli ’Il giovane Giovanni’ che oggi alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea. Dialogherà con Gianluca Serioli la giornalista e scrittrice Lilia Bicec e l’incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. Il romanzo racconta un percorso fatto di disabilità e virtù, marginazione e solidarietà, miseria e agiatezza, cuori buoni e cuori cattivi, spirito di rivalsa e spirito di sacrificio, nella fiducia incondizionata in un futuro migliore. A 89 anni, fra le mura di una Rsa, i pensieri scorrono fluidi, accarezzano la memoria, lasciano un retrogusto dolce amaro di nostalgia e conquista. Giovanni Serioli ha voluto trasporre i suoi ricordi per lasciare una traccia lunga una vita e per trovare un filo che colleghi tutte insieme le perle che formano la collana della sua esistenza. Ricorda l’incidente che a soli 4 anni gli ha cagionato una disabilità e un ricovero all’ospedale e narra di come il giovane Giovanni abbia affrontato, anno dopo anno, il suo essere diverso dagli altri bimbi. Giovanni Serioli, nato a Passirano nel 1935, vive a Iseo dal 1965. Dal 2020 è ospite alla Rsa Cacciamatta di Iseo dove, nel 2021, è deceduta la cara moglie Maria. Rimasto solo, ha passato le sue giornate scrivendo a mano e in stampatello su dieci quadernoni i ricordi della sua vita. Il figlio Gianluca – di 56 anni e imprenditore nel settore turistico d’accoglienza, promoter organizzatore di eventi, editore e redattore del periodico di informazione locale ’Punto d’Incontro’ – li ha raccolti, ordinati e romanzati. Da essi sono nati tre libri, le stagioni del ’Giovane Giovanni’.

In alto, Giovanni Serioli e il figlio Gianluca. Foto di Gianluca Bentoglio.