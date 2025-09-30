Il ‘Giovane Holden’ a Roversi e Marconi

Gli scrittori ferraresi Riccardo Roversi e Rita Marconi hanno entrambi ritirato a Viareggio, sabato scorso, il premio speciale della giuria del premio nazionale Giovane Holden. Nello specifico, Riccardo Roversi è stato premiato nella sezione romanzo inedito con la sua opera dal titolo ‘Il codice Salinger’, e Rita Marconi è stata premiata nella sezione poesia edita con la sua opera dal titolo ‘Tra rovi fioriti’.

Interessanti le motivazioni dei due premi. Per il romanzo di Roversi: "Un testo che sperimenta linguaggi e registri narrativi con ironia e intelligenza, giocando con i codici della letteratura e i miti culturali del Novecento. La forza risiede nella voce narrante, spiazzante e vivace, capace di divertire e destabilizzare allo stesso tempo". Per il libro di Rita Marconi: "Versi intensi mai stanchi di amare, come le braccia delle madri, anche se intorno ‘flebili fiammelle’ accendono ‘fuochi fatui’, anche se la vita si consuma tra dolorose assenze, quotidianamente presenti nel ricordo, nella tenerezza (Quando / ti cullavo tra le braccia / e guardavo / il tuo volto di bimbo / era quella la felicità). Atmosfere d’incanto e stupore che mescolano emozioni, bellezza anche ai confini del reale".

Riccardo Roversi è nato a Ferrara, dove si è laureato in Lettere. Giornalista e critico letterario e teatrale per varie testate (anche online), ha pubblicato numerosi libri. Rita Marconi vive a Ferrara. Ha conseguito la laurea in Lingue e letterature straniere moderne all’Università di Pavia con una tesi dal titolo ‘Solitudine e Silenzi nei racconti di Kafka’. Scrive poesie e racconti brevi. Ha pubblicato le sillogi poetiche Viottoli Azzurri (Venilia Editrice, 2002), Nel cortile delle magnolie (Vitale Edizioni, 2005), I fiori dell’acqua (Venilia Editrice, 2011), Le ali di seta (Este Edition, 2015), l’e-book Fili di fiaba /Hebras de fäbula (nuova edizione Tiemme Edizioni Digitali) in versione italiano/spagnolo, con traduzione di Andrea Brocanelli, presentato a Zaragoza nel febbraio 2017 a cura dell’Associazione Dante Alighieri.