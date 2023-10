"Il ’Giro del martedì’ conquista i giovani"

È ripartito il ‘Giro del martedì’, iniziativa del Tavolo dei Giovani insieme al comune di Cento, divenuto ormai un appuntamento atteso da tanti che, ogni settimana per altre 9 giornate, possono ritrovarsi di volta in volta in locali diversi usufruendo dell’offerta "Prendi due, paghi uno" valida per una sola ora dalle 21.30 alle 22.30. "Una nuova edizione partita martedì, al Bar Gambrinus, dopo il successo della sperimentazione primaverile con il Tavolo dei Giovani che era ripartito – dice l’assessore al commercio Filippo Taddia – l’obiettivo era stabilizzare l’iniziativa individuando questo nuovo calendario più ampio, fatto di 10 martedì e intercettando anche bar oltre alle vie centralissime della città". La prima serata si è infatti svolta al Bar Gambrinus ma le prossime saranno il 24 ottobre al bar gelateria Odissea, il 31 a Colazione da Tiffany, il 7 novembre al Nostro Beppe Bar, il 14 al Teatro Cafè, il 21 al Chiaro di luna, il 28 al Moka bar, il 5 dicembre al Cafè N.10, il 12 al Prestige e il 19 da Chamarel, tutte serate con dj set. "Anche da queste attività era arrivata la richiesta che il Tavolo ha colto volentieri per questa edizione invernale che va oltre le 4 vie classiche del centro muovendosi verso l’esterno – prosegue – al termine si tireranno poi le somme per fare altri ragionamenti sull’edizione primaverile di questo bel strumento non solo per la serata in sé ma che porta anche un po’ di fiato alle attività commerciali. Molti bar infatti, hanno l’occasione di farsi conoscere e di farsi frequentare da persone che normalmente per abitudinarietà vanno altrove". Iniziativa che da respiro economico oltre a dare la possibilità ai giovani di avere un luogo di uscita e ritrovo. "Credo che da un’attività del genere sia per le attività commerciali che portano a casa la serata, alcune decidendo di fare aperture serali straordinarie – prosegue – e poi si abituano le persone a frequentare bar e attività che magari normalmente non sono al centro della loro attenzione perché abitudinari in altri locali. Con questa iniziativa si permette a un pubblico giovane di conoscere nuovi posti che possono diventare nel tempo luoghi dove tornano". C’è anche l’iniziativa del 2x1 come strumento di marketing che fa parte del format insieme a musica e buffet. "E’ uno sforzo che si richiede ai commercianti ma è anche una delle caratteristiche dell’iniziativa – aggiunge – E’ dare la possibilità ai ragazzi di ritrovarsi, un luogo di aggregazione, che è il volano principale di queste serate. Non ho visto persone che fossero oltre il limite del bere perché il 2x1 è una forma di sconto o modo per portare un amico e non un incentivo all’esagerare col bere". E si guarda oltre. "Tra le idee messe su Tavolo dei Govani – conclude – c’è anche quella di allargare ancora comprendendo anche le frazioni".

Laura Guerra