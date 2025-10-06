Il Giro del Martedì, musica e ritrovarsi: "Spazio ai giovani"

Torna il ’Giro del martedì’, musica, socialità e territorio. A Cento torna un appuntamento molto atteso. Il Giro del martedì, iniziativa che riprende vita grazie all’impegno del ’Last Event’ in collaborazione con il Tavolo dei Giovani di Cento. A partire da domani e fino alla fine dell’anno, quasi tutti i martedì sera, dalle 21 a mezzanotte, la città si animerà con un percorso che coinvolgerà ogni volta un bar diverso del territorio e un dj set dedicato. Il Giro del Martedì nasce come occasione per promuovere la socialità, sostenere i locali della zona e dare spazio ai giovani. Una tradizione che torna con nuova energia e che si propone di diventare un momento fisso di aggregazione per tutta la comunità centese. Edoardo Accorsi, sindaco di Cento, afferma: "Questa iniziativa è un esempio concreto di come i giovani possano contribuire a rendere viva e attrattiva la nostra città. Il Giro del Martedì unisce divertimento e socialità, ma anche collaborazione tra istituzioni, associazioni e attività commerciali. Siamo orgogliosi di poterla sostenere e accompagnare". I ragazzi di Last Event dichiarano: "Siamo molto entusiasti della possibilità di riprendere l’iniziativa, abbiamo la storia di Cento nel cuore e diamo il massimo negli eventi che organizziamo".