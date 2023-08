Il giro di boa dell’estate "Stagione con il segno meno, segnali di ripresa a Ferragosto"

di Mario Bovenzi

Ferragosto, il cuore dell’estate. Tempo di bilanci con il sole – Nerone – che brucia ancora e qualche nuvola. Un quadro tra luci e ombre che tratteggia Nicola Ghedini, gestore del Bagno Kursaal di Lido di Spina, presidente di Cna Balneari. "In questi giorni – spiega – le spiagge sono piene, la gente sta arrivando. Ma in tasca tanti soldi non ha più, pochissimi quelli che hanno prenotato per 15 giorni. Molti fanno 3, 4 giorni e poi spariscono. Ormai dobbiamo renderci conto che dopo il Covid l’orizzonte per i sette lidi è mutato. I turisti vengono qui a fare il fine settimana ma la vacanza vera e propria la vanno a trascorrere da un’altra parte. Dobbiamo studiare nuove strategie, e qui chiamo a rapporto anche le istituzioni e il Comune di Comacchio. Così non va". Ghedini guarda ai mesi che sono trascorsi. "La stagione è cominciata con il maltempo – elenca – che non finiva mai. Da meta dell’estate siamo diventati un luogo d’appoggio, alla fine vanno a fare le ferie in altre località. La fortuna? Gli stabilimenti balneari che offrono di tutto, mare, relax e sapori. Poi però i giovani, le famiglie attorno trovano il vuoto. Da qui dobbiamo ripartire se vogliamo rilanciare le nostre spiagge, il nostro mare". Alti numeri in queste ore anche nello stabilimento balneare Marfisa. Ma il bicchiere resta mezzo vuoto. Roberto Luciani, di Comacchio, da 37 anni è titolare del bagno agli Estensi. "Rispetto allo scorso anno – i suoi calcoli – il calo di presenze nei sette lidi oscilla tra il 20 e il 30%". Una percentuale da brivido in un settore cruciale per la nostra provincia, che insieme alla pesca produce reddito per migliaia di famiglie tra stabilimenti balneari, ristoranti, occupazione. Settore che ha ricevuto un destro e poi un sinistro quasi da ko. Prima l’alluvione in Romagna con i riflessi anche sull’immagine dei lidi, poi il carrello della spesa lievitato sulla spinta di un’inflazione galoppante. "C’è molta incertezza – sottolinea –, le famiglie stanno attraversando un periodo di forte difficoltà economica, fanno rinunce. Che pesano sulla voglia di vacanza, la prima sforbiciata la danno al numero di giorni". C’è chi va e chi viene, chi parte per le vacanze e chi torna. In questi giorni da bollino rosso per le strade l’imperativo è tirare la cinghia. Spopolano, anche se ormai sono poche, le spiagge libere, tratti di sabbia stipati di ombrelloni piantati magari un po’ storti e di lettini che affondano nel tentativo – un’illusione – di risparmiare. Gianni Nonnato, presidente del consorzio Lido Nazioni, titolare dello Chalet del Mare, fa parte di una famiglia che con l’economia del mare vive da sempre. "La crisi – sottolinea – c’è, si sente, la vedi nel comportamento delle famiglie che ’limano’ su tutto. Dobbiamo fare squadra per rilanciare la nostra costa. Altrimenti rischiamo di diventare una località di serie b, le istituzioni devono fare la loro parte". Fedelissima dello Chalet è Jessica Costanzo, con alcune sue amiche. Ogni giovedì qui va in scena la serata ’No tacchi’. "Siamo sempre pieni", le parole di Nonnato, un invito a lanciare nuove idee. Giuseppe Carli, presidente dell’associazione balneari di Porto Garibaldi, è il titolare del bagno Astor. Il turismo è la sua vita, della sua famiglia. "Le gente viene, trascorre qui 4 giorni, se ne va. La classica vacanza lunga è scomparsa sotto i morsi della crisi. Dopo Ferragosto i flussi di turismo vanno a calare, le spiagge si spopolano. Speriamo che questo avvenga molto ma molto lentamente".