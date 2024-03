Il ’Giro d’Italia’ fa tappa in città, 700mila euro per rifare le strade

CENTO

Sono tre i lavori che stanno per interessare le strade di Cento, in vista dell’arrivo del Giro d’Italia che ha richiesto manutenzione straordinaria per via Ponte Reno, via I Maggio e via Ferrarese, che in questa fase verrà affrontata solo nella parte interessata dalla corsa. Da martedì, infatti, saranno al via i lavori di manutenzione straordinaria che dureranno 4 settimane e che richiederanno il senso unico alternato, arrivando dunque al termine verso la terza parte del mese di aprile, in tempo per la tappa del 17 maggio, incrociando le dita che non si presentino imprevisti. La prima fase prenderà il via appunto martedì con via Ferrarese nel tratto dal civico 30 alla rotonda Padri Costituenti. Verrà rifatto il manto stradale per tutta la larghezza eccetto le banchine laterali, partendo dalla rotatoria con Via IV Novembre, inclusa, ed arrivando al parcheggio ex "VM’. In pratica, si asfalta fino solo a qualche metro oltre a quella che sarà la linea dell’arrivo del Giro d’Italia. Questo dal comune viene ritenuto ‘sufficiente’, prevedendo un importo di 125.717,81 euro. Poi ci si sposta su via I Maggio nel tratto tra via Malagodi e via Ponte Reno, che sarà riasfaltata e saranno eliminati i due dossi esistenti relativi agli attraversamenti pedonali. Questo tratto, per 99.681,25 euro previste di spesa. Infine, la terza fase interesserà via Ponte Reno.

Verrà riasfaltato dall’ingresso ai civico 12 fino alla rotatoria con Via Primo Maggio. Su richiesta dei commissari del Giro d’Italia, si dovranno momentaneamente eliminare le isole spartitraffico e la corona della rotatoria e temporaneamente saranno posizionati new jersey per poi essere nuovamente realizzate le opere che saranno oggetto di un nuovo stanziamento di fondi. Per ponte Reno, la cifra spesa è di 36.716,44 euro. Una quarta fase sarà successiva alla tappa e il 20 maggio, per 4 settimane, si tornerà a lavorare su via Ferrarese dal civico 30 alla rotatoria Bivio Dondini compreso. L’importo previsto per la manutenzione straordinaria complessiva di Via Ferrarese è di 456.646,17 euro. In questo caso il bando di gara per l’appalto dei lavori parlava di diverse fasi di lavoro Dal parcheggio "VM" alla Citroen, per circa 998 m per la corsia est maggiormente compromessa e con notevoli dislivelli sarebbe servito un intervento di un certo spessore ma ‘non rientrava nel budget e insieme all’amministrazione comunale è stato individuato un intervento di minima. Infine, riasfaltata anche la rotonda. Si è davanti dunque a mesi di lavori, e inevitabili disagi. Importo complessivo dei lavori 771.911 euro.

Laura Guerra