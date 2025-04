Il giro podistico delle mura. Donate le maglie di Aouani

Un giro podistico delle mura estensi con la ‘firma’ del campione europeo Aouani. Lo storico appuntamento quest’anno si sposta al campo scuola ‘Lenzi’ in via Porta Catena. L’evento è giunto alla 51ª edizione, che dal 1973 si svolge ogni 1° maggio, organizzato dalla Polisportiva Doro con il patrocinio del Comune di Ferrara e Uisp comitato Ferrara.

La manifestazione è stata presentata ieri, in municipio, da Francesco Carità, assessore comunale allo sport, Eleonora Banzi, presidente Uisp Ferrara, Marco Cecchin, presidente Doro, Luciano Mazzanti e Monica Zannini, responsabili organizzativi della manifestazione, insieme a rappresentanti di Avis Ferrara con Alessandro Cattabriga, Banca Centro Emilia con Elena Lombardi e Soci Coop Alleanza 3. Alla presentazione Massimo Magnani tecnico Fidal insieme agli atleti emergenti da lui seguiti a Ferrara Elisa Palmero e Nekajenet Crippa, specialisti di fondo e mezzofondo. "Un importante appuntamento podistico – ricorda Carità – e per questo un grazie agli organizzatori". Ritrovo dei partecipanti dalle 8 al campo scuola Lenzi. Nel corso della presentazione il tecnico ed ex olimpionico Massimo Magnani ha annunciato che saranno donate delle maglie azzurre firmate dal neo campione europeo di maratona Iliass Aouani. Verranno consegnate ai primi tre uomini assoluti e tre donne assolute. Magnani si è soffermato sul ‘patrimonio’ delle mura estensi per tutti coloro che vogliono correre. L’edizione del 2025 del giro delle mura vedrà anche la disputa delle mini podistiche, che dalle 9.15 si svolgeranno sulla pista di atletica e saranno valide per il Trofeo Avis Ferrara. Prima della gara più lunga avranno luogo una serie di gare riservate a bambini e ragazzi, che si sfideranno sulla pista di atletica su diverse distanze, a seconda dell’età. A seguire alle 10 la partenza della gara competitiva. Si snoderà su un percorso di 11.2 chilometri, offrirà uno spettacolo suggestivo, passando attraverso luoghi storici della città, tra cui il Baluardo dell’Amore, il Palazzo di Ludovico il Moro. Avis Ferrara premierà i primi tre gruppi più numerosi. Il programma prevede anche una camminata non competitiva e dog walk di 6 chilometri e una nordic walking sulla medesima distanza della competitiva. Massimo Magnani detiene il record delle vittorie sulle Mura, ben 6 (1974, 1976, 1979, 1981, 1987, 1988).

Mario Tosatti