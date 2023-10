"Il Giro? Un sogno che si avvera"

CENTO

"Il ritorno del Giro a Cento? Un sogno. E una opportunità da cogliere per la città". A parlare è Giuseppe Fregni, che coi suoi 91 anni è memoria storica del ciclismo locale, lui che della Ciclistica Centese è presidente dal 1979 e onorario dal 2015 e che visse da dentro la tappa del Giro d’Italia che nel 1995 arrivò a Cento. "Ero nel comitato di tappa – ricorda Fregni con gli occhi che si illuminano – fu favoloso. Un evento storico per la città che ora ritorna. E per me, a quest’età, un grande regalo poter vedere un’altra tappa a casa". E il tuffo nel passato. "Guarda, ho ancora tutto – dice mostrando orgoglioso l’ormai antico e 29enne libretto che nel 1994 fu dato da Rcs – è l’indice organizzativo per i comitati delle città di tappa dove c’è scritto tutto quello che si doveva fare. Avere una tappa del Giro era un desiderio di Rino Montanari (ex professionista poi dirigente e figura che resterà indelebile nel ciclismo emiliano e ferrarese) me ne parlò, coinvolsi anche Tullio Botti, un direttore di gara, e poi con l’allora sindaco Paolo Fava, il Giro arrivò a Cento. Costò molto ma era un momento davvero storico". Parla di tante riunioni fatte per organizzare e del percorso di avvicinamento alla grande data della Borgo a Mozzano – Cento. "A teatro ci fu una grande festa di presentazione della tappa e aiutai nel chiamare gli ex corridori – prosegue – ricordo che c’era Bobby Solo a cantare e, tra i tanti, anche Pantani che aveva già vinto il Giro e il nostro Samuele Schiavina. Fu bellissimo. Poi iniziative, cartoline, l’annullo filatelico". E il giorno della corsa. "Io ero addetto alla deviazione della carovana pubblicitaria e quando arrivò Zandegu (storico ex professionista) ancor prima di scendere, chiese subito di me – prosegue Fregni – il gruppo era alle spalle e decidemmo di non far fare il giro del circuito alla carovana degli sponsor. Poco dopo arrivò il gruppo da Pieve, per fare il cossidetto giro dei due ponti e arrivare in volata dalla Coop. Cipollini vinse ma fu retrocesso. Ricordo ancora quant’era arrabbiato. La sala stampa con 150 giornalisti l’allestimmo alle scuole Isit e al volo dovetti trovare qualcuno per far montare un’antenna perché non si vedeva la tv. In piazza fu realizzato un giardino, nell’area del palazzetto mettemmo una tensostruttura con auto e bici d’epoca e la sera, lo spettacolo organizzato dal Giro. E arrivarono a Cento tantissimi turisti". Stringe tra le mani il suo pass speciale. "Avere oggi un’altra tappa in città, quando si riapre anche la Pinacoteca, è un bel richiamo turistico ma anche per i giovani perché si appassionino alla bici e omaggio ai ciclisti centesi che furono protagonisti al Giro – conclude – per me fu un onore far parte dell’organizzazione e io e la Centese siamo a disposizione. Ormai ho 91 anni e spero di esserci ancoral’a maggio: vedere il Giro a Cento è un sogno".

Laura Guerra