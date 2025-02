"Il giurista Cavallari fu anche combattente decorato con medaglia"

Caro Carlino, Vincenzo Cavallari viene ricordato come giurista, padre costituente, antifascista e partigiano. Vorrei che non si dimenticasse che fu anche un valoroso combattente. Quale Sottotenente di Cavalleria venne infatti decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare in Africa Settentrionale (1942) combattendo contro gli Inglesi. Ecco la motivazione: “Comandante di plotone carri, avuto l’ordine di attaccare una posizione saldamente tenuta dal nemico,non indugiava ad eseguire l’ordine e muoveva con slancio e ardimento in testa ai suoi equipaggi. Fatto segno a violento fuoco anticarro, non si arrestava fino al aggiungimento dell’obiettivo assegnatogli. Colpito ripetutamente e ferito gravemente, rimaneva al suo poso finchè non veniva tratto dal carro in fiamme” (El Alamein, 3-4 luglio 1942) . Andrea Guerzoni

* * *

ACCUSE ALLA DESTRAMA ANCHE MINARELLI (PD)E’ STATO CONDANNATO Caro Carlino, premetto che Daniela Santanchè, a mio avviso, farebbe bene a dimettersi per ragioni di opportunità anche se non ha subito alcuna condanna. Ma la sinistra di AVS, che tanto strepita, con quale coraggio ne invoca a gran voce le dimissioni visto che ha fatto eleggere all’Europarlamento Mimmo Lucano, condannato in via definitiva per falso ad oltre un anno di reclusione, dopo che nell’ottobre del 2024 era stato pure condannato per danno erariale dalla Corte dei Conti? E il PD, che pure invoca a gran voce le dimissioni della ministra, ha dimenticato che Nicola Minarelli, segretario provinciale del partito, è stato condannato dalla Corte d’appello di Bologna? Certo, non è una condanna definitiva, ma le ragioni di opportunità non avrebbero dovuto indurlo a ritirarsi dall ‘attività politica, almeno temporaneamente? O certe richieste sono giustificabili solo per gli avversari politici? Giulio Borghi

* * *

GRAZIE A MEDICI, INFERMIERI E OSSDI LAGOSANTO Caro Carlino sono stata operata di colecistectomia per via laparoscopica presso la chirurgia dell’ospedale del Delta di Lagosanto dal Dr.Luigi Di Marco a cui vorrei esprimere i miei più vivi apprezzamenti e ringraziamenti per l’ottima riuscita dell’intervento. Un plauso agli anestesisti e a tutto il fantastico personale infermieristico e Oss. La buona sanità della provincia va riconosciuta e sostenuta. a. v.