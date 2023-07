Il governo e gli evasori. Vacanza da incubo ai lidi

Caro Carlino,

dice al Tg 1 tale Salvini ministro della Repubblica: "Milioni di italiani sono ostaggio dell’Agenzia delle entrate". Meloni e Salvini non sanno più come dire che stanno dalla parte degli evasori fiscali, tanto ci sono i fessi (lavoratori dipendenti e pensionati) che pagano obbligatoriamente le tasse, che oltretutto, servono a pagare anche lo stipendio a loro due. Qualcuno ha spiegato loro che senza quei soldi la loro amata “nazione” va a rotoli? Che strade e infrastrutture, asili e scuola e sanità pubblica diverranno chimere? Che ne pensi? Cordialità,

Pietro T.

* * *

Caro Carlino,

Che belle le vacanze al Lido degli Estensi! Ore 5: sveglia al grido dei gabbiani. Certo, fanno parte della natura, peccato siano più stanziali e sonori di quelli del poeta Cardarelli... Ore 6.30: ecco arrivare il camion per la raccolta rifiuti. Proprio a quell’ora? In un luogo di vacanza? Stridii, rumori infernali sotto le finestre, frenate assordanti, nonché olezzi inenarrabili completano la sinfonia mattutina. Per farci sentire meno soli, nel cantiere di fronte, ecco betoniere con camion e operai, a luglio inoltrato, con le loro piacevoli note, creare un’ atmosfera di bolgia dantesca! Che vacanze da sogno! (O forse da incubo?) Almeno in agosto, finirà di suonare questa band fracassona?

Angela Zampolli,

Lido degli Estensi