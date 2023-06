"Il governo è inadeguato" Delegazione Cinque Stelle alla manifestazione a Roma

Anche da Ferrara, la delegazione del Movimento 5 Stelle parteciperà alla manifestazione organizzata a Roma contro il governo. Diversi esponenti del nuovo gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ferrara, guidato dal coordinatore provinciale, Paride Guidetti, hanno deciso di aderire "convintamente e con entusiasmo", si legge nella nota dei grillini estensi, alla manifestazione organizzata dal "presidente Giuseppe Conte a Roma, oggi, contro la precarietà e contro tutte quelle politiche che tolgono agli ultimi per dare a chi non ne ha bisogno". "Le politiche del lavoro – proseguono – sono solo uno dei tanti ambiti in cui il Governo guidato da Giorgia Meloni si sta dimostrando inadeguato".