Il gradimento dei sindaci Fabbri guadagna 1,2 punti ed è tredicesimo in Italia "Per me contano i risultati"

di Federico

Di Bisceglie

Ancora al di sotto della ‘top ten’, ma comunque in crescita. Il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, aumenta il consenso posizionandosi al 13esimo posto su base nazionale tra i sindaci delle città capoluogo lungo tutto lo Stivale. E’ questo il macro dato che emerge dalla ‘Governance poll’, la classifica stilata annualmente da il Sole 24 Ore.

Il primo posto assoluto è conservato dal primo cittadino meneghino, espressione del centrosinistra, Beppe Sala. La sua è una crescita poderosa: rispetto all’elezione (2021), ha guadagnato ben 7,3 punti percentuali di gradimento consolidando un 65% di preferenze potenziali. A tallonarlo al secondo posto c’è il sindaco di Ascoli-Piceno, sostenuto da una maggioranza di centrodestra, con il 64,5% dei consensi in crescita di oltre cinque punti percentuali.

Torniamo a Ferrara. Se l’anno scorso la crescita del consenso era stata lieve – 0,3% - quest’anno il dato è più alto. Fabbri guadagna 1,2 punti percentuali attestandosi a una percentuale di consenso del 58%, rispetto a quella ottenuta nel 2019 (56,8%). Allargando lo sguardo, il primo cittadino è il terzo di centrodestra a livello nazionale in termini di gradimento (dopo Ascoli e Venezia). Prima del sindaco estense, in Regione primeggia Michele Guerra (centrosinistra), con un consenso del 63%. In forte calo il gradimento di Matteo Lepore, primo cittadino bolognese, che perde 5,4 punti percentuali scendendo al 56,5% di consenso.

La 18esima posizione è del primo cittadino di Modena, Gian Carlo Muzzarelli il quale vede accrescere il suo gradimento rispetto all’elezione. Ora è al 56,5%, in crescita di oltre tre punti percentuali. Male invece Luca Vecchi (primo cittadino di Reggio Emilia, sostenuto dal centrosinistra), che perde quasi dieci punti percentuali rispetto all’esito delle consultazioni amministrative. Tra i sindaci di centrosinistra che mantengono un ottimo posizionamento c’è senz’altro Antonio Decaro, primo cittadino barese e presidente di Anci, che agguanta la terza posizione assoluta con il 63% dei consensi. Un piccolo excursus. Nel 2017, la classifica del Sole 24 Ore, posizionava l’allora primo cittadino di Ferrara al 56esimo posto assoluto con una maggioranza del 53,5% (in calo di punti rispetto all’elezione del 2014). L’anno dopo la sua rielezione, nel 2015, Tagliani aveva invece conquistato la posizione numero 52 dell’intera classifica nazionale.

"Più che i sondaggi – commenta a caldo il sindaco Alan Fabbri – contano il lavoro e i risultati messi in campo per la città. Da questo punto di vista il primo e più autentico sondaggio è quello che quotidianamente ricevo direttamente dai cittadini, che ci aiutano a migliorare e a realizzare le scelte più efficaci". Ciò premesso, "i numeri indicati dal Sole 24 Ore – osserva – manifestano un apprezzamento rilevante per l’azione amministrativa, che si pone ai primi posti anche in regione, e questo sicuramente fa piacere e ci sprona a proseguire con sempre maggiore motivazione e voglia di fare, in un momento decisivo per la vastità e l’ampio orizzonte delle sfide e dei progetti in campo, penso ad esempio all’attuazione del Pnrr, alle riqualificazioni e alle grandi opere".

I complimenti per il posizionamento del sindaco nella classifica del Sole – realizzata da Noto Sondaggi – arrivano dal deputato del Carroccio, Davide Bergamini. "Il gradimento crescente del sindaco Fabbri – spiega in una nota il deputato – è la dimostrazione di come il buon lavoro fatto dal sindaco della Lega, per il benessere dei ferraresi abbia portato a ottimi risultati per una città estense più sicura, pulita, e vicina ai cittadini".