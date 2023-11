"Il granchio blu è una calamità naturale"

GORINO

Nel giorno del ringraziamento e dell’inaugurazione delle nuova sede di Fedagripesca, un ruolo centrale l’ha avuto ancora, purtroppo, il granchio blu. "Passerà anche questa – ha sottolineato il sindaco di Goro, Maria Bugnoli – ma lascerà ferite profonde, per questo territorio che vive di pesca rappresenta una calamità come lo sono state la pandemia, l’alluvione o la grandine. Per questo è importante continuare a stare uniti, così come in questo territorio ai margini è sempre avvenuto". L’appello del primo cittadino è arrivato dopo il taglio del nastro della sede di Fedagripesca. Preceduto da quello di Michele Mangolini, presidente Confcoperative Ferrara, il quale dopo aver sottolineato il difficilissimo periodo che il territorio sta affrontando, ha voluto dare un segnale di positività. "Il momento è difficile, i cambiamenti climatici – ha dichiarato – mettono in forse il nostro futuro, ma sono sicuro che saremo in grado di affrontare le difficoltà che la natura ci pone davanti. Ma dobbiamo rimanere uniti. Un ringraziamento ai rappresentanti delle istituzioni, è arrivato da Vadis Paesanti, vice presidente di Fedagripesca Emilia-Romagna.

"In questo territorio ai margini – ha sottolineato – cresciuto grazie alla forza di volontà dei suoi abitanti e alla coesione, il sindaco, il comandante dei carabinieri e la Chiesa sono prima di tutti padri, parti essenziali delle nostre famiglie. E in questo momento di estrema difficoltà fa piacere sentirle vicine". L’arcivescovo Gian Carlo Perego ha benedetto la sede, sottolineando poi il ruolo fondamentale della cooperazione: "Dove c’è la persona – ha aggiunto l’arcivescovo – c’è la vita, dove ci sono solo i soldi, non sempre. La pesca e l’agricoltura stanno attraversando un momento difficile, ma non dobbiamo arrenderci". Dopo l’inaugurazione, il trasferimento al porticciolo di Gorino per lanciare una corona di fiori in acqua, in ricordo delle vittime del mare. E anche qui Paesanti ha ricordato come "la produzione di vongole, sia stata ridotta a zero dall’arrivo del granchio blu, azzerando l’unica fonte di reddito del territorio". Presenti anche il presidente della Provincia Gianni Michele Padovani e il direttore di Confcooperative Ruggero Villani.

Cristina Rufini