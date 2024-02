Il granchio blu sbarca in tv a Masterchef

COMACCHIO

Il famigerato granchio blu è stato tra gli ingredienti protagonisti di una delle prove che hanno visto impegnati i concorrenti della tredicesima edizione del programma Sky ‘Masterchef’, condotto dagli chef Bruno Barbieri, Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli. Una puntata dedicata alla sostenibilità alimentare e alla cura dell’ambiente, quella andata in onda giovedì sera, e che ha visto ospite la chef Chiara Pavan che, assieme al compagno Francesco Brutto, è titolare del ristorante ‘Venissa’, immerso nella laguna veneta e insignito della stella Michelin e della stella verde Michelin, che premia i ristoranti all’avanguardia nel campo della sostenibilità. La chef Pavan ha portato, per la prova di cucina, due specie aliene invasive dell’Adriatico: il granchio blu, appunto, e la rapana venosa, mollusco gasteropode originario del Mar del Giappone. Presentando il granchio blu, Chiara Pavan ha ricordato che il crostaceo è originario dell’Atlantico ed è giunto negli ultimi decenni in Adriatico attraverso le zavorre delle grandi navi commerciali. Nel nostro mare, "ha trovato condizioni favorevoli per riprodursi in modo massivo – ha evidenziato -. È molto aggressivo e tende a mangiare le specie autoctone e a rompere le reti dei pescatori". La chef ha proposto due straordinari piatti: uno con protagonista il granchio blu, l’altro con la rapana venosa accompagnati da prodotti del proprio territorio. E gli aspiranti chef partecipanti al programma sono stati chiamati a cimentarsi nella creazione di piatti con i due ingredienti protagonisti. Come suggerito da Chiara Pavan è opportuno mangiare queste specie, anziché "cercare specie che purtroppo stanno sparendo". Foto tratta dal programma Mastechef.

v.f.