Il grande concerto per il maestro Tunioli. "Riferimento per la musica"

Oggi alle 20.30 al Ridotto concerto dedicato al maestro Giordano Tunioli (foto), a un anno dalla sua scomparsa, per far rivivere la sua musica e rendergli omaggio “Oltre i silenzi” come recita il titolo di una sua composizione che aprirà l’evento. Che vede collaborare il Conservatorio, Ferrara Musica e la Fondazione Teatro Comunale, l’Orchestra a plettro Gino Neri, l’Accademia Corale Vittore Veneziani, la Scuola secondaria di primo grado Filippo De Pisis e il neonato Liceo musicale Giosuè Carducci. Studenti e docenti si uniranno per eseguire un repertorio che il maestro Tunioli ha composto durante la sua lunga carriera musicale e durante le preziose collaborazioni con le istituzioni musicali della città di Ferrara che gli rendono omaggio. Un programma vario che vedrà alternarsi vari ensemble e unirà diversi stili compositivi che spaziano dall’operina per ragazzi per soli, coro e orchestra Il Re che doveva morire al divertimento per orchestra a plettro Currenti calamo, fino a due brani per coro di voci bianche interpretati dagli studenti delle scuole De Pisis e Carducci. "Due generazioni di musicisti uniti – così una nota – per ricordare un grande maestro che ha fatto della musica e della didattica musicale il senso della propria vita, spesa al servizio della città di Ferrara e delle realtà musicali con cui ha collaborato".

Tunioli, scomparso a settembre 2024, è stato per più di mezzo secolo una figura di spicco del mondo musicale e culturale ferrarese. Nato in città nel 1944, si è formato al Conservatorio Frescobaldi, dove ha studiato musica corale, Direzione di coro e composizione, diplomandosi sotto la guida di Bruno Coltro, proseguendo poi gli studi di direzione orchestrale e corale con Marcel Couraud. Intensa ed eclettica la sua attività di compositore, che lo ha portato a ricevere riconoscimenti nazionali e internazionali. Tra i suoi lavori più significativi ricordiamo “Studio per un commento all’Antigone” per tre flauti, “Nuclei” per pianoforte, “Larvatus Prodeo” e “Antica preghiera” per organo, l’opera teatrale per ragazzi “Il Re che doveva morire”, “Nous”, il “Concerto per orchestra a plettro”, “Navigatio” per solo, coro e orchestra, “Oltre i silenzi” per Trio a pizzico, il breve atto unico per ragazzi “L’amor ferrato” e numerosi altri lavori di azione scenica per ragazzi. Dario Favretti, direttore organizzativo di Ferrara musica, Annamaria Maggese, direttrice del Conservatorio e Carlo Bergamasco dg della Fondazione Teatro Comunale, nel presentare ieri l’evento, hanno ricordato come "la figura di Giordano Tunioli sia stata di grande riferimento per tutte le realtà musicali della città" e come sia "nata spontaneamente la volontà di ricordarlo in musica, in uno dei luoghi a lui più caro, il Ridotto".