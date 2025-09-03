Il grande cuore dei clienti di Tigotà. Prodotti per l’igiene ai bisognosi

La solidarietà dei clienti per le famiglie più povere. Il punto vendita Tigotà, raccogliendo le numerose donazioni dei clienti, ha donato alla Caritas di Bondeno quattro carrelli colmi di prodotti per l’igiene personale e materiale di prima necessità non alimentare. A suggellare la consegna delle donazioni, oltre alle dipendenti del punto vendita, il parroco nonché referente locale di Caritas don Silvano Bedin e il sindaco Simone Saletti, che ha accolto con un plauso l’iniziativa: "Tanti complimenti al personale del punto vendita per la solidarietà e la vicinanza al territorio che ancora una volta hanno saputo mostrare, dopo le donazioni già effettuate in passato ad esempio durante la pandemia – ha detto il primo cittadino –. La generosità è un tratto distintivo dei bondenesi, sempre pronti a spendersi per il prossimo: per questo, oltre a ringraziare la referente del negozio Erica Tassi e tutte le dipendenti che hanno collaborato all’iniziativa, rivolgo una menzione di merito a tutte le persone di Bondeno e da fuori comune che anche solo con un piccolo gesto hanno contribuito alla collettività".

Sulla destinazione dell’ingente quantità di materiale raccolto, don Bedin ha le idee chiare: "Ogni lunedì pomeriggio queste donazioni verranno distribuite in canonica alle famiglie bisognose. Infatti, non soltanto i generi alimentari sono indispensabili, ma anche i prodotti per l’igiene personale risultano fondamentali nella vita di tutti i giorni, e anzi in casi di estrema difficoltà questi articoli sono proprio quelli che vengono tolti dal carrello della spesa per dare la priorità al cibo. Davvero un sentito ringraziamento per la generosità". Oltre alla referente Tassi, le altre dipendenti che hanno collaborato all’iniziativa solidale invitando e consigliando i clienti a donare sono state Jessica Rossi, Monia Gualandi, Patrizia Ponti e Chiara Rossetti. La raccolta dei prodotti per l’igiene personale, per chiunque sia interessato a partecipare, andrà avanti ancora nei prossimi giorni sempre nel punto vendita Tigotà di Bondeno.