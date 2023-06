Il grande cuore dei volontari al servizio dell’alluvione

Il grande cuore di Ostellato per gli alluvionati romagnoli e anche il proprio territorio invaso nei giorni scorsi da un’improvvisa esondazione. I volontari della Protezione civile di Ostellato hanno svolto un prezioso lavoro nella situazione di grave emergenza che ha coinvolto la nostra regione e in particolare la Romagna. Sono 530 le ore di lavoro che i volontari hanno messo a disposizione con l’impiego di 13 volontari e 54 servizi. Squadre complete da quattro o cinque persone sono uscite per sei giorni. A ciò si devono aggiungere le uscite da parte di volontari singoli quando hanno avuto la disponibilità per poterlo fare. E il sindaco Elena Rossi esprime riconoscenza, anche per la falla che si era aperta nella sponda del Navigabile: "Ringrazio a nome mio e dell’intera amministrazione i volontari per l’encomiabile servizio. Sempre presenti anche nell’emergenza che ha colpito il nostro Comune domenica sera quando un tratto dell’argine del canale Navigabile ha ceduto in località Cavallara. I lavori di prosciugamento dei terreni allagati poi era continuato dopo che la falla era stata chiusa. Ciò che maggiormente caratterizza queste straordinarie persone sono la generosità, la competenza e la professionalità con cui svolgono il ruolo, non facile, del volontario di protezione civile". E conclude: "Donare il proprio tempo e lavoro a vantaggio della comunità e della gente non si può certo definire un gesto né comune né scontato. Come sindaco responsabile di protezione civile della comunità che rappresento voglio esprimere un sincero ringraziamento a tutti loro. Grazie per ciò che fate ogni giorno, per esserci sempre, per farci sentire tutti più al sicuro con la vostra presenza e disponibilità. Grazie presidente Silvia Trevisani. Grazie vice presidente Dastoli Vito Antonio, grazie a tutti gli iscritti".

Franco Vanini