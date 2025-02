Il grande cuore del Coa. Aeronautica, 11mila euro donati alle associazioni

È stato consegnato alle presidenti delle realtà locali di volontariato “Il Nodo” e “Dalla Terra alla Luna” il simbolico assegno di oltre 11mila euro proveniente dalla raccolta di fondi connessa al Concerto di Beneficenza organizzato dal Comando Operazioni Aerospaziali (Coa) dell’Aeronautica Militare durante le scorse festività natalizie.

"La capacità di questo evento è da sempre quella di divenire catalizzatore di energie positive dal territorio e per il territorio. Lo facciamo grazie alla collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociosanitarie di Ferrara, al supporto organizzativo dell’Avis provinciale e all’indispensabile sostegno delle aziende che credono a questa iniziativa di solidarietà collegata alla storica kermesse musicale", ha detto nel suo intervento il comandante del Coa, generale Luca Maineri. Presenti alla cerimonia di consegna le presidenti Mariella Ferri (“Dalla Terra alla Luna”) e Lara Venturini (“Il Nodo”), nonché l’assessore Cristina Coletti e Davide Brugnati, presidente dell’Avis provinciale, partner storico dell’iniziativa.

"Le manifestazioni come quella del concerto – dichiara l’assessore Coletti –, evento unico per la proposta artistica che ben si coniuga con la finalità benefica, fanno bene a tutto il territorio. La consegna degli assegni alle associazioni destinatarie dei proventi del concerto natalizio è un momento importante che dà lustro alla sensibilità sociale che anima il comandante del Coa Luca Maineri e con lui, tutti coloro che appartengono all’Aeronautica Militare. La generosità dei partecipanti alla manifestazione, ospitata nel Teatro Comunale messo gratuitamente a disposizione dall’amministrazione, consente di sostenere due associazioni fondamentali per il territorio, “Il Nodo” e “Dalla Terra alla Luna”, che agiscono promuovendo inclusione e autonomia attraverso la valorizzazione delle capacità cognitive oppure con disturbi dello spettro autistico". L’iniziativa benefica rappresenta un piccolo grande aiuto che renderà ancora più orgogliosi non solo il personale del Comando Operazioni Aerospaziali e gli organizzatori del Concerto 2024, ma anche tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile il successo dell’evento.