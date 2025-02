Il grande cuore del paese per aiutare il Kenya

C’era anche un orgoglioso Cristian Bertarelli alla partenza ieri mattina davanti al municipio per esprimere la propria gratitudine e il grande cuore di Lagosanto per la partenza della missione autofinanziata da tutti i partecipanti alla volta del Kenya. Gli otto volontari guidati dalle sorelle Manuela e Maddy Rolfini, porteranno non solo beni di prima necessità, ma anche un messaggio di speranza, sostegno e vicinanza. "Le sorelle Rolfini sono donne dal cuore immenso - dice il sindaco - che da anni dedicano le proprie energie per portare assistenza alle comunità più bisognose del continente africano. Quest’anno, alla loro missione si è unito un gruppo di cittadini volontari, dimostrando ancora una volta che la solidarietà non conosce confini e che, uniti, possiamo davvero fare la differenza". Sul pulmino, che ha raggiunto l’aeroporto di Venezia, c’erano 14 valigie da 23 chili con oltre 250 chili di vestiti che corrispondo a migliaia indumenti destinati ai bambini e anche materiale didattico come quaderni, album e colori. "E’ nato quasi per caso - dicono Maddy e Manuela, titolari di un centro estetico e studio massaggi del Lido Spina - da un viaggio di piacere del 2020 e ci siamo detti di fronte a tanta povertà ma con quello che si spreca e parlando con gli amici e conoscenti possibile non si possa aiutare questa gente. E’ così abbiamo dato vita ad una meravigliosa catena della solidarietà che in queste settimane vedrà la sua piena e trasparente conclusione". Dopo l’arrivo a Nairobi nei primi giorni di permanenza, questi beni verranno consegnati direttamente nelle mani di chi ne ha più bisogno in un villaggio Masai del Masai Mara. Il cammino proseguirà poi verso Amboseli e successivamente a Watamu, dove i volontari si inoltreranno nelle zone più remote per distribuire vestiti e generi alimentari acquistati in loco, grazie alla generosità di chi ha voluto tendere una mano a chi ha meno di noi. Al ritorno fra due settimane l’esperienza verrà condivisa con gli studenti del Polo Scolastico Superiore.

Claudio Castagnoli