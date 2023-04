Il grande cuore del ’Volo’ Doppio appuntamento per famiglie e bimbi

L’organizzazione di volontariato di Massa Fiscaglia ’Il volo’ sabato alle 17 ospiterà nella propria sede Giulia Zoso per la presentazione del suo libro ’Mistero nel bosco’. L’appuntamento è in via Saraceni 26. Ma in calendario, da non perdere, c’è un secondo importante appuntamento: il 6 maggio, infatti, Chiara Domeniconi presenterà ’Diversamente amabile’ (ore 17). Al termine un piccolo aperitivo per tutti oltre all’occasione di visitare la sede dell’organizzazione, la biblioteca aumentativa. A disposizione vi sarà anche la bancarella a sostegno dei progetti e per chi vorrà potrà diventare socio.

"’Il volo’ nasce – così una nota – come gruppo di auto-aiuto per famiglie di figli con disabilità con l’obiettivo di offrire supporto, assistenza e opportunità per uscire dall’isolamento, favorendo l’incontro e il confronto su tempi quali gestione familiare, rapporto con i figli, emozioni, servizi del territorio, legislazione vigente. Tutto questo anche attraverso l’incontro con professionisti qualificati nel settore e rappresentanti degli enti pubblici ha reso possibile la condivisione con un tessuto sociale nel tempo sempre più ampio e sensibile ai temi dell’inclusione e della genitorialità. L’obiettivo cardine – chiude l’organizzazione nata nel 2007 come associazione – è l’inclusione delle persone con disabilità".