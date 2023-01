Il grande cuore dell’Officina Raccolta fondi per due bambini

Per il terzo anno consecutivo, il grande cuore del club Officina Ferrarese del Motorismo storico torna a battere per la solidarietà. Nell’ambito delle iniziative organizzate a livello nazionale dall’Asi (Automoclub storico italiano), anche il club estense, il giorno dell’Epifania, ha fatto la sua parte.

I soci hanno infatti organizzato una raccolta fondi da destinare a una famiglia bisognosa per sostenerla nel lungo percorso di cure che necessitano per i due bambini.

"In un momento di continua emergenza, in cui le problematiche di tipo economico stanno coinvolgendo una fascia sempre più ampia della popolazione, il mondo degli appassionati ha potuto dare ancora una volta un sostegno tangibile a chi ne ha più bisogno – così ha commentato il presidente del club, Riccardo Zavatti –. Per il terzo anno consecutivo Asi Solidale, il settore che coordina le attività sociali dell’Automotoclub Storico Italiano, ha sensibilizzato il mondo del motorismo storico affinché la “Befana dell’Asi” fosse più generosa che mai. E, in Officina Ferrarese, la generosità fortunatamente non manca mai".

I soci del club hanno consegnato, alla presenza dell’amministrazione comunale di Poggio Renatico, l’assegno con la cifra raccolta al padre dei due bambini.

"E’ un gesto importante – conclude il presidente Zavatti – che rimarca, ancora una volta, l’impegno a 360 gradi del nostro club verso tutta la comunità. Il motorismo storico, oltre alla passione per i veicoli d’epoca, significa anche solidarietà".

re. fe.