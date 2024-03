"Il grande cuore di Alfredo Corallini, grazie di tutto"

La scomparsa di Alfredo Corallini costituisce un grave lutto non solo per il mondo sportivo, ma per la città. Corallini ha dedicato la propria vita all’Acli San Luca, facendosi promotore di importanti iniziative. Già professore ordinario di Microbiologia al dipartimento di Medicina sperimentale e diagnostica, ho avuto il piacere di conoscerlo molti anni fa in ateneo, dove si è sempre distinto per capacità professionale, passione e impegno. Uomo di sport dagli ineccepibili valori morali, stimato da tutti per il suo carattere disponibile e gentile. Ricordo in particolare il suo modo discreto di approcciarsi con qualunque interlocutore. E’ stato alla guida per decenni della storica società Acli San Luca San Giorgio, punto di riferimento da 60 anni per la nostra città. Il suo impegno non si è mai fermato all’ambito sportivo, ma ha compreso anche una forte attività sociale. Ricordo quando, all’indomani dello scoppio del conflitto che vede coinvolta l’Ucraina, evento che ha scosso l’intera popolazione mondiale e ha portato molte persone a dover fuggire dalle proprie case, organizzò attività calcistiche e pallavolistiche per bambini e ragazzi provenienti da quella nazione per rendere meno gravosa la loro presenza in un ambiente lontano e facilitarne l’inserimento in città. Siamo riconoscenti a lui per tutto quanto ha fatto.

Andrea Maggi

Assessore allo Sport