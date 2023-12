Il grande cuore di Rotary e Lions: doni alla Caritas

Anche quest’anno il Lions Club Ferrara Ducale ed il Rotary Club Cardinal Lambertini hanno voluto dimostrare la loro vicinanza rispettivamente alle Caritas Diocesane di Vigarano Mainarda e di Poggio Renatico, raccogliendo l’appello per aiutare 100 famiglie bisognose, donando pacchi ben forniti di prodotti di prima necessità, compreso il tipico panettone o pandoro.

I prodotti sono già stati consegnati alle Caritas che provvederanno, a loro volta, alla consegna entro Natale, 40 per Vigarano e 60 per Poggio. Il service coinvolge anche il Conad di Vigarano Mainarda con il suo titolare, Dario Panico, e del Molini Pivetti di Cento, che con grande generosità hanno contribuito ad aumentare la tipologia e la quantità del prodotti.

I presidenti dei Club, Carlo Cannafoglia per il Ferrara Ducale e Daniele Gonelli per il Cardinal Lambertini, commentano così l’iniziativa: "Il nostro è un piccolo gesto con cui cerchiamo di donare alle famiglie un pensiero per allietare queste feste ed è inoltre il nostro modo per dire grazie alla Caritas e ai suoi preziosi volontari. I nostri Club risponderanno sempre con un deciso e convinto ‘presente’ ad ogni iniziativa".

