Il grande esodo sotto il sole. Boom nelle spiagge dei Lidi: "Finalmente parte la stagione". Ma il personale non si trova

L’entusiamo si respira già nelle parole degli operatori balneari che, soprattutto in queste ore, stanno accogliendo sulle spiagge famiglie e giovani. E’ il grande esodo, il fischio d’inizio dell’estate nelle città che si trovano improvvisamente deserte; nelle autostrade, macchine gonfie di bagagli che si pigiano ai caselli. Lungo la Ferrara Mare, che ancora oggi – transenne e quattro strettoie per i lavori in corso – rappresenta l’imbuto dove si strozza lo sviluppo di una provincia.

"C’è tanta gente", dice Nicola Ghedini, gestore del Bagno Kursaal di Spina, presidente di Cna Balneari. Una vita sulla spiagge, imprenditore del mare. "Finalmente, aggiungo io. Dopo un lungo periodo con meteo per niente favorevole siamo a quello che possiamo definire il vero inizio della stagione", commenta. Ombrelloni aperti, sorrisi ai tavoli, qualche calice che si alza per brindare dopo un viaggio magari non proprio corto, ore in auto prime di mettere il piede, nudo, sulla spiaggia. Una liberazione da calze, mocassini e stivali che stanno stretti. "I nostri lidi, una formula vincente – precisa –. E questo grazie agli stabilimenti che ormai vanno incontro a tutte le richieste. Ci sono eventi, tanto sport, garantita la voglia di stare insieme la sera e, naturalmente, tanto mare". Il costo di quello che è un ’must’ dietro l’angolo per tanti ferraresi – la casa al mare retaggio di generazioni – non è alto. Soprattutto se si guarda ai ’cugini’ della Romagna. Per affittare per una giornata ombrellone e due lettini si va da 20 ai 25 euro. Al mese tra i 200 e i 250 euro. Con ’salti’ a seconda della fila, vicina o lontana dalle onde. Un bello spicchio della clientela negli stabilimenti, ancora nelle seche di una spinosissima Bolkestein, è garantito dai proprietari delle seconde case. Fedelissimi d’estate, habitué quando la stagione sembra morta. Peccato per quella striscia di cemento e lamiere. Non ci va leggero Nicola Bocchimpani (presidente AsBalneari), titolare del Bagno Pomposa. "Grazie a questa bella strada – interviene ironico – per arrivare ai lidi da Bologna ci vogliono più di due ore e mezza, questo sì che ci penalizza". Poi entra nei dettagli di quel serpentone di asfalto che da Comacchio – toccando Ostellato, Masi, Voghiera – arriva a Ferrara. "Quattro, ripeto quattro. Sono le strettoie per lavori che ancora ci sono in questo periodo, stiamo parlando di luglio, il cuore della stagione al mare – sbotta –. E’ assurdo". Una pausa, poi lo sguardo va alla stagione. "E’ decollata – sottolinea –, finalmente. Peccato che con questo meteo folle che ci ha peseguitato fino all’altro giorno sarà una stagione breve, parliamo di due mesi". Dalla Superstrada al personale, un altro nodo. "Mi sono stancato – denuncia – di cercare giovani che vogliano lavorare. Alla fine non c’è stato verso di trovare chi volesse fare la sera, per tenere aperto il ristorante. E così ho detto basta, la sera chiudo". "Primi segnali d’estate! Dopo il maltempo, nel week end il tanto sperato tutto esaurito. Tanta gente, pendolari per lo più ma anche tanti nostri clienti che sono ritornati ad essere i protagonisti sulle nostra spiagge", interviene Gianni Nonnato, presidente del consorzio Lido Nazioni, titolare dello Chalet del Mare. Non solo i lidi, bene nel fine settimana anche le mete alternative. Come il faro di Goro, gestito da Erik Scabbia e Giampiero Rubbi. Anche qui il ritornello. "Non c’era verso di trovare un cuoco, adesso cucino io", dice Erik, in testa il cappello da chef.