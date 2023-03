Il Grande Fiume, tesoro sempre più a rischio Confronto tra gli esperti

‘Po Grande e Mab Unesco: un’opportunità turistica per il nostro territorio’, il titolo del convegno che si terrà il 28 nella Cna. Saranno presenti Davide Bellotti, presidente Cna (foto), e Dario Guidi, presidente Cna Turismo Ferrara. Dalle 11 tavola rotonda con Alessandro Bratti, segretario Generale Autorità di bacino; Barbara Lori, assessore Parchi e Riserve della Biosfera Unesco Regione; Gianni Padovani, Presidente della Provincia; Stefano Calderoni, presidente Consorzio di Bonifica Pianura; Matteo Fornasini, assessore del Comune, Gabriele Negrini, manager autorità di sistema portuale Mantova; Georg Sobbe, titolare del battello turistico La Nena. Modera il giornalista Andrea Gavazzoli. Intervento in video di Patrizio Bianchi, economista, Professore Emerito di Unife e titolare della Cattedra Unesco ‘Education, Growth and Equality’.