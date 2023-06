Il grande giorno della maturità La carica dei 2785 ragazzi "Sono tesi ma preparatissimi"

di Federico Di Bisceglie

Non si sa se la notte appena passata sia stata una notte di sogni, di coppe e campioni. Sicuramente è stata la notte prima degli esami per 2785 maturandi della nostra provincia. Per tutti loro, oggi, suonerà la campana. Prima prova: classicone. Ci si immagina già il sorteggione dell’ultima sera sulle possibili tracce. E se esce il tema storico? Domande che avvolgono una fra le notti al contempo più straordinaria e confusa della vita. Il vero spartiacque tra l’adolescenza e l’età più adulta. La maturità, appunto. I ‘candidati interni’, ossia gli alunni che frequentano le scuole regolarmente, sono 2.740 a livello provinciale. Mentre gli esterni in totale 36. Solo nel Comune di Ferrara, gli aspiranti all’esame di Stato sono 1.854.

I licei, nel nostro territorio, ancora detengono il primato in termini di appeal. Sono infatti 1.251 i diplomandi che provengono dalla formazione liceale. Al secondo posto, sotto la soglia dei mille (943) sono i ragazzi che completeranno il loro ciclo di studio negli istituti tecnici. Più esiguo, invece, il numero dei ragazzi che si cimenteranno nei professionali (591). Sono 49 per gli istituti professionali e 21 per i tecnici i ‘maturandi’ che provengono dai percorsi di istruzione degli adulti. Da ultimo, saranno 71 le commissioni sul nostro territorio a fronte di un totale regionale che ammonta a 883. Ha meno commissioni rispetto a Ferrara la provincia di Rimini. Per il resto, i numeri sono più alti ovunque con una vetta a Bologna che annovera ben 183 commissioni.

Nelle scuole, fervono i preparativi. I dirigenti si aggirano per assicurarsi che sia tutto in ordine. Tanto più che, molti di loro, presiederanno le commissioni di esame negli istituti della provincia. E’ il caso di Roberto Giovannetti, dirigente del Roiti. "Presiederò la commissione di un istituto di Argenta – racconta – nel quale peraltro ci sono alcuni ragazzi che usufruiranno della modalità di esame disposta in via straordinaria per gli alluvionati". Al di là di questi casi, scandisce, "possiamo dire che questo è l’anno del ritorno alla normalità, realmente".

La seconda prova per i licei scientifici, stando alle indicazioni fornite dal ministero, sarà solo di matematica. Sia studenti che docenti possono dunque tirare un sospiro di sollievo: niente incubo di fisica. Un’altra costante resta il colloquio finale. Benché, per come poteva essere impostato qualche anno fa, a ben guardare qualche modifica c’è stata. "Stiamo lavorando – spiega ancora Giovannetti – affinché il colloquio finale sia davvero svolto secondo la formula del colloquio, evitando dunque ‘micro-interrogazioni’ per ogni materia". Anche l’assegnazione del punteggio per ogni singolo test resta uguale: 20 punti per gli scritti, lo stesso per l’orale e quaranta vengono attribuiti sulla base delle valutazioni ottenute durante il percorso di studi.

A cambiare invece è la seconda prova per gli istituti professionali. Lo sa bene il dirigente del Vergani-Navarra, Massimiliano Urbinati. "I ragazzi, durante le sei ore che hanno a disposizione – dice il preside – si cimenteranno in una prova pratica che, per il comparto della ristorazione, ad esempio, potrà comportare la risoluzione di una situazione che si potrebbe determinare all’interno di un ristorante. Un caso pratico che andrà risolto sia dal punto di vista strettamente culinario (se di cucina si tratta), sia dal punto di vista organizzativo, gestionale ed economico". Insomma, un bagno nella realtà.

I ragazzi sono tesi? Sì, è normale. "Tuttavia – chiude Urbinati – è da più di un anno che ci stiamo esercitando per affrontare al meglio questa prova e, sono certo, i ragazzi otterranno degli ottimi risultati". A incoraggiare i ragazzi arrivano le parole dell’assessora alla Pubblica Istruzione, Dorota Kusiak. "Desidero rivolgere il mio pensiero e l’augurio a tutti gli studenti che affronteranno le prove dell’esame di maturità, giunto quest’anno ai cento anni dalla sua introduzione". Intanto, oggi, prima prova. Se l’amore è amore...