Il grande giorno, finalmente. Processione, canti e messa. Il duomo torna a splendere

È il giorno della cattedrale. Dopo anni di chiusura per i lavori post sisma, finalmente oggi riapre uno dei monumenti simbolo di Ferrara. Il ritorno del duomo coincide con l’inizio della Settimana Santa e si articolerà in alcuni momenti, a partire dalle 17.30. In programma ci sono la processione, la messa e le voci di tredici cori con 180 coristi che accompagneranno uno degli eventi più attesi degli ultimi anni. Da alcuni giorni, sulla facciata della cattedrale campeggia uno striscione. Nell’immagine, una Ferrara dall’alto con un cielo azzurro che squarcia una coltre di nubi. La scritta in bianco riporta parole che sicuramente sono rimbalzate nei cuori e nelle menti di molti: "Finalmente cattedrale".

Ma veniamo al programma. Si parte con l’arcivescovo Gian Carlo Perego che benedirà i rami d’ulivo, poi la lettura del Vangelo con l’ingresso di Gesù nel Tempio di Gerusalemme e a seguire la processione delle Palme da corso Martiri fino al Duomo, momento in cui si rientrerà alla casa madre. Dalle 18 la messa. In occasione della tanto attesa riapertura della cattedrale cittadina, InFerrara – soggetto che cura la promo-commercializzazione turistica del Comune – propone un primo ciclo di visite guidate alla scoperta delle origini di questo luogo centrale per la storia della città, in un viaggio tra storia, arte e meraviglia. Se per i turisti sarà un ulteriore tassello del mosaico – ormai ampio – di esperienze alla scoperta della città proposte da InFerrara, per i ferraresi potrà essere un modo per riappropriarsi di un luogo fondamentale della religiosità e della cultura cittadina.

Nelle giornate di sabato 30 marzo e 27 aprile alle 11, l’interessante visita della cattedrale esplorerà e approfondirà interni ed esterni del duomo e sarà arricchita da un walking tour del centro storico, attraverso le vie più suggestive della Ferrara medievale e del suo antico ghetto ebraico. La visita, della durata di due ore, avrà un costo di 12 euro a persona, e 8 euro per bambini e ragazzi dai 10 ai 17 anni. Fino ai 9 anni, la partecipazione sarà gratuita.

Per chi invece fosse curioso e volesse approfittarne per visitare insieme cattedrale e Museo della cattedrale, dove sono conservate opere d’arte quali le meravigliose formelle che decoravano il cosiddetto ‘Portone dei mesi’ del duomo e le splendide ante d’organo decorate da Cosmè Tura, sono previste anche tre date con visita combinata: sabato 30 marzo, il lunedì di Pasquetta (primo aprile) e martedi 23 aprile sempre alle 15:30. Quest’ultimo itinerario avrà un costo di 10 euro a persona, e 7 euro per bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni. Fino ai 6 anni, la partecipazione sarà gratuita. La tariffa non include il costo del biglietto di ingresso al Museo della cattedrale, acquistabile direttamente in biglietteria. In entrambi i casi, per partecipare è obbligatoria la prenotazione tramite il sito www.inferrara.it sezione booking, con pagamento online, o allo Iat - Ufficio Informazioni Turistiche del Castello estense, contattabile anche per informazioni allo 0532-419190.