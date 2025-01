Il grande show in cielo. La ’vecia’ paracadutista regala emozioni e doni. Spettacolo all’Aeroclub

L’arrivo dal cielo della ‘vecia’ ha strappato applausi e un successo di presenze. Anche quest’anno ecco la ‘Befana scende con il paracadute’, appuntamento immancabile per bambini e famiglie. Si pensi che è giunta alla 36° edizione ed è organizzata come sempre dall’associazione Paracadutisti nel piazzale dell’Aeroclub ‘Roberto Fabbri’. Fin da subito molte le persone hanno raggiunto l’area di volo. Il momento più atteso è stato sicuramente quando la ‘Befana con il paracadute’ si è lanciata dall’areo da circa tremila metri. In cielo si è esibita con alcuni veleggiamenti divertenti con un paracadute colorato fino ad atterrare delicatamente nel piazzale ferrarese. Tanti gli applausi e grande curiosità per uno spettacolo unico nel suo genere e che ha richiamato ancora una volta molte persone, anche da fuori città, per assistere a questo momento di festa. Occhi puntati, quindi, sul paracadutista che per l’occasione, sopra alla classica tuta di lancio, si è vestito con gli abiti caratteristici della vecchietta più arzilla di tutte, applaudito per la sua discesa spettacolare. Poi dopo avere salutato i bambini, la Befana ha aperto la sua grande cesta cominciando a distribuire doni. A tutti è stato regalato un piccolo ricordo della giornata. Durante la giornata, l’Aeroclub ha preparato palloncini scolpiti con varie forme, quali cagnolini, papere e tanto altro per tutti i bambini. Non è mancato anche un momento per gli adulti con la distribuzione di vin brulè bollente e cioccolata calda a volontà. Nel corso del pomeriggio, inoltre, si sono susseguiti diversi voli e lanci dimostrativi di paracadutisti. Una festa per tutti, che ha reso la giornata dell’Epifania ancora più magica.

Mario Tosatti