Il grande teatro con Vittoria Belvedere e Sandrelli: "Stanziati 50mila euro per spettacoli d’autore"

Il Comune di Codigoro ha già approvato il cartellone della prossima stagione teatrale con 5 spettacoli tra gennaio ed aprile per una spesa che supera i 50mila euro. Tutti appuntamenti di altissimo livello che saranno proposti al tetro Arena. "Prosegue la nostra volontà nel proporre un ottimo teatro – afferma il sindaco Alice Zanardi – dopo il sold out a tutti gli spettacoli della scorsa stagione speriamo di avere lo stesso successo, ma quel che conta è diffondere cultura e aggregazione come solo il teatro sa fare". Si comincia il 12 gennaio, con Vittoria Belvedere (foto), Benedicta Boccoli, Gabriella Germani e Francesco Scimeni che propongono "Donne in pericolo". Il secondo appuntamento è per il 2 febbraio con il trio Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana con "Tre uomini e una culla". A Marzo, il 14, toccherà ad Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta con "Vicini di casa". Sarà poi la volta della woman show Emanuela Aureli con "Mamma ho perso……l’Aureli", in cui si diverte a mettere in scena i suoi personaggi con i quali negli anni si è fatta conoscere al grande pubblico. Con brillante ironia, racconta i suoi inizi artistici, la gioia di essere diventata mamma attraverso racconti che entusiasmano il pubblico e lo divertono. Un sano divertimento, cambi di voci, di espressioni mimiche grazie alle quali Emanuela, riesce velocemente ad impersonare i suoi personaggi con grande capacità espressiva. Infine l’ultimo appuntamento, sempre ad aprile con "Partita aperta" uno spettacolo di danza sul delicato tema del gioco d’azzardo "voluto proprio - conclude il primo cittadino - per stigmatizzare la gravità di questa piaga sociale".

cla. casta.